فاروق: تبسيط «المركزي» إجراءات فتح الحسابات يدعم القطاع المصرفي

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قيام البنك المركزي المصري بالإعلان عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات خطوة مهمة سيكون لها أثر كبير على رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي، خاصة أن ذلك سيسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر.وأضاف فاروق في تصريحات له اليوم الاثنين، هذا الأمر سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر ويقلل من تداول النقد، وبالتالي سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.