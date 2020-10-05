وزير شؤون المجالس النيابية يهنئ الرئيس باحتفالات أكتوبر

بعث المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.وأعرب فؤاد في برقيته عن اعتزازه بانتصارات أكتوبر والتي حقق فيها جيشنا المصري انتصارًا عظيمًا وخالدًا سيظل أبد الدهر شاهدًا على عظمة مصر وقواتها المسلحة، داعيًا المولى عز وجل بأن يعيد هذه المناسبات الكريمة على وطننا الغالي باليمن والبركات.