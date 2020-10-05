ترامب: سأغادر المستشفى مساء اليوم ولا تخافوا من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت جرنيتش).وأضاف ترامب: "شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعها تسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!".وعلق الرئيس الأمريكي على الانتقادات التي وجهت له بعد الجولة التي قام بها يوم الأحد على متن سيارته، حيث قال: "يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام وقح!!!".وأعلن ترامب مساء الجمعة على حسابه في "تويتر" أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.وكإجراء احترازي، توجه ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني حتى يتسنى لفريقه الطبي متابعة حالته الصحية.