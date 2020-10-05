بسمة في دعوى خلع: «زوجي رفض زيارتي لأمي وسحلني أمام الجيران»

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٠، تطالب فيها بخلع زوجها لرفضه السماح لها بمساعدة والدتها فى الحصول على معاش والدها المتوفى.وقالت "بسمة. ف" فى دعواها: تزوجت منذ سنة ونصف وبعد أول شهر زواج طلب منى زوجى النقل للسكن بشقة والدى ليتمكن من عمل مشروع فى شقة الزوجية، وعندما رفضت وأوضحت له رغبتى فى الاستقرار بشقتى بعيد عن أهلى وأهله انقلبت أحواله وبدأ فى معاملتى أسوأ معاملة.وتابعت الزوجة: رفض السماح لى بزيارة والدى فى شدة مرضه حتى توفى فى أبريل الماضى، وبرغم أننى ابنتهم الوحيدة إلا أنه رفض السماح لى بالوقوف بجانب أمى بعد وفاة والدى ومنعنى من زيارتها نهائيا.واستطردت: لجأت لكل أهله للتدخل للسماح لى بزيارة والدتى المريضة، وبعد معاناة وافق على زيارتها كل ١٥ يومًا ٣ ساعات فقط.واستكملت بسمة حديثها: لم تتمكن والدتى من عمل إجراءات المعاش بمفردها بسبب شدة مرضها، وأنفقت كل أموالها على علاجها، توسلت لزوجى باصطحابها لإنهاء إجراءات المعاش لها، رفض ومنعنى من جديد من زيارتها، وسحب هاتفى منى حتى لا أطمئن عليها، وعلمت من الجيران بأنها لم تستطع صرف المعاش لعدم تمكنها من صرف آخر صرفية صرفها والدى من البنك، وعندما أصريت للخروج للذهاب لوالدتى تشاجر معى زوجى، وانهال على بالضرب المبرح، وقام بسحلى أمام كل الجيران وطردى بمنتصف الليل، وعدت لأمى، وعلى الفور قررت اللجوء للمحكمة لخلعه لأننى حاولت تحمله أملا في أن تنصلح أحواله لكن بلا جدوى.