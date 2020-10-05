الفتوى العالمي: علماء الأزهر كانوا صفًا واحدًا مع جنود أكتوبر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن حرب أكتوبر المجيدة تُجلّي دور الأزهر الشريف الديني والوطني، حيث كان علماؤه يبيتون مع الجنود في الخنادق تأكيدًا على اللُّحمة الوطنية والاصطفاف في مواجهة كافّة التحدّيّات؛ لتعزيز روح الانتماء للوطن والدّفاع عنه.وأضاف في منشور له عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه كما كان التذكير بفضل الشهادة في سبيل الله دفاعًا عن الدين والوطن والعرض من أهم مرتكزات حديثهم؛ ليعود للوطن الجريح كرامته وهيبته بين الأمم.وتابع "العالمي للفتوي": وسيبقى الأزهر الشريف حصنًا منيعًا مدافعًا عن الأمَّة وعقيدتها وأرضها ومقدساتها في كلّ الميادين.