محافظ الإسكندرية يوجه بدراسة مشاكل منطقة الكيلو 26 ووضع مخطط زمني لها

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، وسط أهالي منطقة الكيلو ٢٦ بنطاق حي العجمي، وذلك للاستماع إلى مشاكل المنطقة والتي تلخصت في ارتفاع الإيجارات الخاصة بالمساكن، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الإضاءة العامة، وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافي ومركز شباب، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر عليها، وذلك لخدمة أهالي المنطقة.وأعطى المحافظ تعليمات لجميع الجهات المعنية بدءًا من الغد بدراسة المشاكل التي تعاني منها المنطقة ووضع مخطط زمني لذلك، وأوضح أنه سيتم فحص ودراسة الموضوع الخاص بالإيجارات ووضع أفضل حل قانوني لها.ووجه المحافظ الدكتورة جاكلين عازر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمد فترة العمل بالوحدة الصحية بالمنطقة، وكذا توفير طاقم طبي للعمل كنوباتجية في الفترة المسائية.وكلف مدير مديرية الطرق بعمل دراسة لرصف طريق مدخل مساكن الكيلو 26 ووضعه على رأس أولويات خطة المحافظة للرصف، كما كلف رئيس حي العجمي بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الكيلو 26، خلال أسبوع، لإقامة مقابر عليها، على أن يتم إصدار قرار بذلك خلال المجلس التنفيذي القادم بالمحافظة، ووجه بزيادة عدد صناديق القمامة التي تحتاجها المنطقة. والتنسيق مع مديرية التموين لحل مشكلة المخابز والأفران بالمنطقة.وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالينا بمنطقة الكيلو 26، مؤكدا أنه حريص على الاستماع إلى جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة. وسيقوم بتكرار تلك الجولة لمتابعة تنفيذ جميع طلبات الأهالي.من جانبه؛ أشار ممثلو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى فرص التدريب والتشغيل في سوق العمل الذي يقدمه مركز التدريب والتشغيل المهني بمدينة بشاير الخير 1، لافتا إلى أنه سيتم تواجد اليوم فريق عمل من المركز لعمل لقاءات تعريفية مع الأهالي الراغبين في التدريب أو التوظيف لإطلاعهم على الخدمات وفرص العمل بالمركز.جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الخدمات والمرافق بالوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة بالمنطقة والبالغ عددها ٣٨٠٠ وحدة وكذلك الوقوف على جميع المشاكل التي تواجه سكانها على أرض الواقع، بحضور السيد موسى رئيس حي العجمي، وممثلي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجهات المعنية.