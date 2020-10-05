محافظ بورسعيد يخفض القبول بالثانوى العام لـ 248 درجة بدلاً من 250

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، تخفيض القبول بالثانوى العام لـ ٢٤٨ درجة بدلا من ٢٥٠ درجة، وذلك فى إطار استجابة المحافظ لأولياء الأمور والطلاب بشأن تخفيض مجموع القبول بالثانوى العام، تيسيرا على الطلاب.وأكد المحافظ أننا نقدم كافة الدعم لأبنائنا الطلاب فى مختلف مراحل التعليم، ونسعى للارتقاء بالمنظومة التعليمية تماشيا مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم على غرار كافة المجالات، وناشد المحافظ أولياء الأمور بالاعتماد على التحصيل الذاتى للدراسة والابتعاد عن الدروس الخصوصية، واستغلال التطور التكنولوجى فى تنمية مهارات الطلاب، مؤكدا أننا نفخر بالشباب الواعد والذين يعدون نواة المستقبل للبلاد.