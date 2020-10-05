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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد نقابة المهن العلمية لمناقشة مشاكلهم وسبل حلها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:37 م
وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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استقبل صباح اليوم د. هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمكتبه وفدا رفيع المستوى من نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين بسوهاج. وحمدي العجيرى وكيل النقابة وممدوح جمهور أمين صندوق النقابة وبعض أعضاء النقابة.

تطرق الاجتماع إلى عدة مواضيع وكان محور النقاش حول الآليات والاشتراطات الخاصة بحماية المستهلك ووسائل الأمان ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل، وكذلك اشتراطات التراخيص اللازمة لتلك المعامل.

كما ناقش الاجتماع مشاركة النقابة في تنظيم طلبات الحصول علي التراخيص الخاصة بمعامل التحاليل الطبية للأخصائيين العلميين.

وأكد جميعة أن الجميع يعمل من أجل المواطن وتقديم خدمة طبية تليق به، وأنه لا يقبل بأي حال من الأحوال تقديم خدمة طبية منقوصة أو غير آمنة.

وفي نهاية الاجتماع وجه إلى التنسيق بين أعضاء النقابة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بخصوص إصدار التراخيص والاشتراطات الواجب توافرها في معامل التحاليل الطبية.

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