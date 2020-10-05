الحب والحرب.. أدباء شاركوا فى «6 أكتوبر» يتذكرون أيام القتال

عبدالله الهادى صقر:كتبت دواوين عن تجربتى بالجبهة

منير عياد:10 سنتيمترات منعت إصابتى بـ«دانة»

محمد خريبة:شاركت فى إسقاط 16 صاروخًا.. والرصاصة لا تزال فى كتفى

محمود عرفات: مهمة المثقفين المحافظة على شعلة أكتوبر متقدة فى الأذهان

سمير الفيل:تناولت الجوانب الإنسانية لحياة الجنود فى أعمالى

عزالدين خلاف: سجلت المعركة الخالدة فى قصيدة من 164 بيتًا

مهنا درياس:تَساوَى لدينا الموت والحياة فانتصرنا فى الحرب

رجب سعد السيد: خلدت بطولة الأسطورة باقى زكى يوسف «قاهر خط بارليف» فى قصة للأطفال

لدى كل أمة تاريخ وأحداث فارقة حددت مصائرها ورسمت مستقبل أبنائها، ومصر قبل ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ليست كما بعده، حيث انتقلت من النكسة إلى مرحلة الانتصار والقوة، ومنها إلى البناء والتقدم، ولم يحدث ذلك إلا بسواعد رجال أفنوا حياتهم من أجل تحقيق النصر واسترداد الأرض، حيث جمعهم شرف الجندية رغم اختلاف مهنهم ومجالاتهم فى الحياة.ومن بين هؤلاء الأبطال الذين شاركوا فى حرب التحرير أدباء رأوا أهوال المعركة بعيون مختلفة ووجدان أكثر حضورًا ووعيًا واتساقًا مع حقيقة وأهداف تلك الحرب، وسخروا أقلامهم لتسجيل تلك الأحداث فى مختلف الكتابات بين شعر وقصص وروايات ونصوص سردية وغيرها، فنقلوا لنا وقائع فريدة عاشها الجنود بأرواحهم وأجسادهم.وفى ذكرى يوم النصر، يحكى عدد من هؤلاء الأدباء، لـ«الدستور»، ذكرياتهم الخاصة مع حرب أكتوبر التى شاركوا فيها جنودًا يدافعون عن الأرض، ورووا تفاصيل خاصة من قلب المعارك والاشتباكات الحامية، إلى جانب كواليس المهمات القتالية الصعبة التى خاضوها لاسترداد سيناء الطاهرة، وغيرها من التفاصيل.قال الشاعر عبدالله الهادى صقر عن ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة: «كنت جنديًا بسلاح القوات الجوية، دخلت الخدمة فى ١٤ يونيو ١٩٧٠، وشاركت فى حرب أكتوبر، من خلال خدمتى فى إحدى القواعد الجوية القريبة من قناة السويس».وأضاف: «أذكر أننى فى إحدى المرات، تسلمت كمية من اللحم لتوزيعها على زملائى، ووضعت اللحم فى المخبأ المخصص لنا، ثم انصرفت لقضاء حاجة، وعقب خروجى مباشرة سقطت إحدى قذائف العدو داخل المخبأ وتناثر اللحم، فظن زملائى أن جسدى هو ما تناثر، وبدأوا فى لملمة قطع اللحم من على الرمال والبكاء حزنًا، وحين عدت إليهم لم يصدقوا أننى مازلت حيًا وكانت مفاجأة كبيرة، وشرحت لهم الأمر. كانت منحة من الله ومعجزة نجوت بها من الموت».وتابع: «كتبت عن حرب أكتوبر ٤١ قصيدة، ضمّنتها بعضًا من دواوينى (بغنى حياتى)»، مختتمًا: «من القصائد المهمة لى عن أكتوبر (تلات وردات) و(على ضفة القنطرة) و(صباحك صبر) و(أكتوبر)، جميعها استندت فى كتابتها إلى تجربتى مع الحرب».قال الكاتب منير عياد إنه شارك فى حرب أكتوبر ضمن سلاح المدفعية المضادة للطائرات، مضيفًا أنه عمل مع فرقته على المدفع بشكل جماعى.وواصل: «طبيعة شغلنا كانت صعبة، ننتظر مرور الغارات الجوية لكى نتعامل معها بسرعة وحسم»، مستكملًا: «تدربت على السلاحين ٥٧ م ط و٤ ونص م ط، واختارنا القدر لهذه المهمة، ولم تعد فى قاموسنا كلمة خوف، وكان علينا أن ننجز المهمة، وأن نكون على قدر المسئولية».وتابع: «كنت أحسب مدى الارتفاع لـ«الناشنجى» حتى يوجه الضربات للطائرات بسهولة، وفى إحدى المرات نزلت لشرب الماء، وكانت هناك طائرة قادمة ولا بد من السرعة فى التعامل معها، فأخذ أحد زملائى مكانى، ومرت الدانة بجوار رأسى تمامًا، وإذا اقترب ١٠ سنتيمترات لنالت منى».واختتم: «مَنْ حضروا حرب أكتوبر من الأدباء الأحياء قليلون جدًا، ولم يتم تكريمهم، وأطالب بالنظر إلينا، لأننا لم نتلق أى ميزات».شارك الشاعر محمد سليم خريبة فى حرب أكتوبر المجيدة ضمن أفراد سلاح «الدفاع الجوى»، وكان مسئولًا عن تسكين الكتائب على وجه التحديد، بما يعنى مسئوليته المباشرة على نقل وتأمين الجنود.وتذكّر «خريبة»، الذى سجل حديثًا إذاعيًا على الجبهة، مع الإذاعى القدير منير صالح، كيف شارك فى تأمين وحراسة الجنود العابرين قناة السويس، إلى جانب مشاركته فى إسقاط ١٦ صاروخًا.وأضاف: «أصبت بطلق نارى فى الكتف، وما زالت الرصاصة موجودة فى كتفى ولم تخرج إلى الآن، وأعتبرها وسامًا على صدرى، وكلما رأيتها شعرت بالفخر لكونى واحدًا من الذين شاركوا فى الحرب المجيدة التى أعادت لمصر كرامتها وعزتها».وعن ظروف الإصابة هذه، قال: «تزامنت مع إصابتى برصاصة فى الكتف إصابة زميل آخر أيضًا، وجاء ٣ جنود ليحملونى، فقلت لهم احملوا زميلى أولًا، فرفض وطلب منهم حملى أولًا... هكذا كانت روح أكتوبر».وأشار إلى سعى العدو الإسرائيلى بصفة مستمرة لتحطيم معنويات الجنود المصريين خلال حرب أكتوبر، لكن القادة أدركوا الأمر تمامًا، ومنحوا رجالهم القوة اللازمة لنخوض غمار المعركة.ومن المواقف التى تذكرها ضمن حرب تحطيم المعنويات، ما حدث بعد عصر يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣، حين سمع الجنود فى الراديو إسرائيليًا يدعى أنه مصرى يقول باللغة العربية: «إلى اللواء مدحت أبورابية مافيش عندك فى البحر الأحمر إلا بطارية صواريخ واحدة.. العقيد مصطفى عوض مصاب فى المستشفى».فزع أحد الجنود وكان يدعى «محمد دندراوى بكار» مما سمع، فقال له «خريبة»: «اطلع يا دندراوى فوق التبة.. هتشوف رادار الكتيبة شغال ولا لأ.. يا دندراوى ده تحطيم لمعنوياتك.. عشان تفهم إنك لوحدك».وتابع: «دخلت أنا وهو كابينة الإطلاق، وطلبت من ضابط الاتصال التواصل مع الكتيبة الأخرى، وكلمت زميلنا فيها وسألته عن أخبارهم، فقال: (تمام التمام.. ولا حد يقدر يهوب ناحيتنا»، فقال «خريبة» لـ«دندراوى»: «أتصل لك كمان بكتيبة سام ٢ ولا كفاية؟».«المعجزة الحقيقية فى حرب أكتوبر كانت إعادة بناء الجيش وتسليحه وتلقين العقيدة القتالية للجندى فى ست سنوات فقط، فى الوقت الذى قال فيه الخبراء فى العالم إن مصر تحتاج إلى ٢٠ عامًا كى تقوم من جديد».بهذه الكلمات بدأ الروائى محمود عرفات حديثه عن حرب أكتوبر، وقال: «منذ بداية ديسمبر ١٩٧١ كنت مسئول التوجيه المعنوى فى اللواء ١٤ مدرع، ضمن الفرقة ٢١، وعملنا مع الفرقة ١٦ فى قطاع الدفرسوار، وكنت مسئولًا عن تحضير المقاتلين للحرب، وأعنى بذلك التحضير المعنوى، والتأكد من كون العلاقات بين الجنود والضباط جيدة، وعلى أفضل ما يكون، وتقوم على الحب».وأضاف: «أتذكر بعد وصولى لقيادة اللواء بشهر أننا فوجئنا بزيارة من اللواء عبدالمنعم خليل، قائد الجيش الثانى وقتها، إلى منطقة القصاصين، وكان رجلًا عظيمًا بكل معنى الكلمة، وجاء إلى قيادة اللواء واستدعى الضباط والجنود وسألهم جميعًا عن أحوالهم».وواصل: «كنت أمر إلى جوار اللواء عبدالمنعم خليل فنادى على وطلب منى الجلوس، وظل لمدة نصف ساعة يسألنى عن الجنود وأكلهم وشربهم وترفيههم، ويقول لى: أنت مسئول عن جنود ستحارب، ويجب عليك أن تطمئن على كل شىء، وللجميع أن يتخيل شعورنا والقائد يتحدث معنا عن صحتنا وطعامنا وشرابنا، ولم ينصرف القائد إلا بعدما تأكد من كل شىء، وعرف أن الجنود سعداء وقادرون على الحرب فى ظل احترامهم وحبهم للقادة».وتابع: «أتذكر أن اللواء عبدالمنعم خليل ترك قيادة الجيش بعد هذا اللقاء بوقت قصير، وانتقل للقيادة العامة مديرًا لإدارة التدريب، وتولى بعده اللواء سعد مأمون قيادة الجيش الثانى، وأثناء الحرب أصيب اللواء مأمون بأزمة قلبية، فاستدعت القيادة اللواء خليل مرة أخرى لقيادة الجيش الثانى، ولم أره إلا بعد الحرب ونحن نحاصر الثغرة، عندما جاء إلى منطقة وادى الملاك ووقف فينا خطيبًا وصلى بنا الجمعة إمامًا».وعن كيفية تأهيل الجنود للحرب قال «عرفات»: «كنا قد تلقينا دورة توجيه معنوى كى نحضر أنفسنا لهذه المهمة الكبيرة، والقيادة كانت محددة الأهداف وعملت على جمع الطاقات والجهود وتدريب الجميع، واتخذت قرار تجنيد المؤهلات العليا، الذى أدى لتغيير شامل فى الخطط وفى كيفية التعامل بين القادة والجنود، وبدأ تحضير الجنود للحرب الصعبة عبر إعادة تكوين عقيدتهم القتالية وتحويلها لمبدأ واحد هو النصر أو الشهادة».وأضاف: «كان الجنود والضباط من أصحاب المؤهلات هم من يدربون زملاءهم على الرماية والتعامل مع الأجهزة الحديثة ما سهل تلقى المعلومات، وتحولت المعسكرات إلى معايشة كاملة لا تعرف فيها الضابط من الجندى، فالكل يجلس معًا ويشاهد أفلامًا سينمائية ويصيف فى البحيرات المرة بالتناوب، وكنا ننظم ذلك فى التوجيه المعنوى ونوزع على الجميع البسكويت والكحك فى المناسبات، ونتدخل لحل كل مشكلات الجنود، سواء على الجبهة أو حياتهم الخاصة، وكان لدينا فى الفرقة ضابط مسئول عن الخدمة الاجتماعية والمدارس والجامعات لتسهيل حياة أهالى الجنود».وأشار إلى أن أهم ذكرياته فى الحرب تتمثل فى اللحظة التى كلف فيها بإعادة تأهيل جنود إحدى الكتائب التى ضربتها حالة من الإحباط بعدما اعتقد الجنود أننا قد هزمنا، رغم تمركزهم داخل سيناء على بعد ٨ كيلومترات من القناة.وقال: «فى هذه اللحظة الفارقة ركبت إحدى عربات الذخيرة إلى مقر الكتيبة واستمعت لحديثهم عن كوننا قد خسرنا الحرب، وأنا أضحك، وبعدها سألتهم: أين أنتم الآن؟، فقالوا: على بعد ٨ كيلومترات من القناة داخل سيناء، ثم سألتهم: كم عدد من فقدتهم الكتيبة أثناء الحرب؟، فقالوا: واحد فقط أصيب بشظية، فضحكت مجددًا وقلت لهم: كيف تكونون داخل سيناء وعبرتم القناة، التى قال الإسرائيليون إنها ستتحول لجحيم لو حاولتم تجاوزها، ولم تخسروا إلا شهيدًا واحدًا أصيب بشظية، رغم القصف المستمر من المدفعية وضربات طيران العدو ثم تعتقدون أنكم خسرتم الحرب؟».وأضاف: «ساعتها قام الجنود من أماكنهم لاحتضانى، وهم يضحكون فى سعادة بالغة، ويهللون، وكأن الغشاوة قد أزيلت عن أعينهم، واستعادوا مجددًا قدرتهم على القتال».وعن توثيق ذلك أدبيًا، قال: «كتبت عن حرب أكتوبر، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعتى القصصية «على شاطئ الجبل»، كما كتبت رواية «سرابيوم»، التى تحكى واقع الحرب، وأؤكد دائمًا أن مهمتنا كمفكرين ومثقفين هى أن نحافظ على شعلة أكتوبر، وأن نغذيها باستمرار حتى لا تخبو».قال الروائى والقاص سمير الفيل إنه لم يشارك فى عملية العبور، لكنه شارك فى وقائع تالية.وأوضح «الفيل» أنه استفاد من تلك الفترة حتى إنه ألف عدة كتب عنها، مشيرًا إلى أن أول رواية له عن أكتوبر كانت «رجال وصبايا»، واستلهم أفكارها بعد مقابلة مع المقاتل مصطفى العايدى.وأضاف: «خدمت فى الجيش فى الفترة من ١٩٧٤ وحتى عام ١٩٧٦، وكتبت روايتين وثلاث مجموعات قصصية فى أدب الحرب».وأشار إلى أن رئيس الكتيبة التى كان يخدم بها رقم «١٦» هو المشير حسين طنطاوى، لافتًا إلى أنه كتب أحداث الحرب الحقيقية فى روايته وتناول تجارب الآخرين، مضيفًا: «جمال الغيطانى وسمير عبدالفتاح لم يحاربا لكنهما كتبا عن الحرب من خلال المقابلات».وذكر «الفيل» أن تجربة الكتابة عن الحرب كانت من خلال شبه معايشة لأنه خدم فى مثلث سرابيوم والدفرسوار والجبهة كانت لا تزال مشتعلة، وقال: «شاركنا فى الحرب فى تبة الشجرة وتصدينا لدبابات السانتوريوم، وزملائى فى الكتيبة ١٦ معظمهم شاركوا فى الملحمة».وأضاف: «رأيت الحرب على وجوه زملائى، ومن خلالهم كتبت الأعمال القصصية والروائية، وكنت أسجل الأحداث عن طريق الكاسيت وأرجع له مرة أخرى، أى أنها ليست خيالًا ولكن معظمها حقيقى وواقعى».وتابع: «من كتب عن أكتوبر كثيرون ومنهم معصوم مرزوق والغيطانى وطوبيا وفتحى إمبابى».واختتم: «شغلنى الاهتمام بالجانب الإنسانى فى الحرب وحياة الجنود، فلا يصح أن نتحدث عن الحرب بمعزل عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى تلك الفترة».قال الشاعر عزالدين خلاف إنه كتب ذكرياته مع الحرب فى قصيدة ضمت ١٦٤ بيتًا، وحكى فيها كيف كان وزملاؤه على الجبهة، يشتبكون مع العدو.وقال «خلاف»: «كنا على الجبهة ولم نكن نعلم أن هناك حربًا قادمة حتى صبيحة يوم الحرب»، موضحًا: «الرئيس أنور السادات سبق وأن قال إن ١٩٧١ هو عام الحسم، وحين مر هذا العام ولم يكن هناك حسم، لم يخطر ببالنا أن السادات يدبر للحرب».وأضاف: «كنا على الجبهة ولم يكن يخطر ببالنا أنه ستحدث حرب فى يوم ٦ أكتوبر وتم استدعاء الجميع، واعتقدنا أن هناك مشروع تعبئة عاديًا جدًا، ولم تكن هناك مؤشرات حقيقية تشى بأن الحرب تطرق الأبواب».وكشف: «فى ليلة ٥ أكتوبر جاءت الأوامر والتعليمات بوضع بطانية واحدة فى حقيبة كل جندى، وتساءلنا عن سبب ذلك، لأننا كنا نستخدم ٣ بطانيات فى الأوضاع العادية، ثم تسلمنا تعيين القتال، والمدفعية كانت لا تزال مغطاة بشباك التمويه»، وتابع: «فى يوم ٦ أكتوبر صباحًا مر علينا مساعد رئيس العمليات، وقال لنا إننا سنعبر هذا اليوم».وقال: «حينما بدأت ساعة الصفر، ظهر الطيران منخفضًا وضرب ضربته، والمدفعية واكبت الطيران وزلزلت الأرض ثم عبرت المشاة، وعبرت قواتنا، وكان للحظات العبور مذاق خاص وفرحة عظيمة».وعن المواقف الفارقة التى حدثت معه أثناء الحرب، حكى أنه «كان مطلوبًا من فرقته الاستيلاء على نقطة قوية، وحدث أن جنود العدو رفعوا رايات الاستسلام البيضاء، وكان من المفترض وفقًا لذلك أن نعبر إلى النقطة فى أمان، ولكن قائدنا كان ذكيًا حيث أمرنا بعدم التقدم، واتضح بعد ذلك أن خطة الاستسلام هى فخ بغرض أن نتقدم فتنفجر فينا الألغام، ورأينا الطيران الإسرائيلى يضرب الأرض فى مكان تقدمنا بعد إبلاغ الجنود، لكنه دمر ألغامه وسهل علينا المهمة فتقدمنا بعدها واستولينا على النقطة بكل سهولة».التحق الشاعر مهنا موسى درياس بسلاح «المدرعات» فى عام ١٩٦٨، وشارك فى انتصار أكتوبر المجيد، وكانت مهمته الرئيسية هى «رامى دبابة»، ضمن رجال لواء مدرعات، وذلك حتى خروجه من الخدمة فى أول يناير ١٩٧٥.واسترجع «درياس» ذكريات هذه الفترة، قائلًا: «كنا نعرف تمامًا أن نومك كفيل بقتلك، وأن فتح عينيك يضمن لك الحياة ويضمن للعدو موتًا مؤكدًا، لكن تساوت لدينا جميعًا قيمة الحياة والموت، وكنا نريد فقط كسر الغطرسة الإسرائيلية، وهو ما حقق لنا الانتصار فى النهاية».وأضاف: «الحالة النفسية كانت أعلى ما يمكن وأقوى مما تتخيل، والكل مستعد لتقديم روحه فداءً للوطن، فكما قلت تساوى لدينا الموت مع الحياة، وكنا نستهين بالموت، ونقول بكل ثقة وشجاعة: إما الأرض أو الموت دونها».وعن تأثير هذه الأيام على تجربته الأدبية، قال: «تلك التجربة أثرت على بصورة كبيرة، حتى إن معظم ما كتبته من قصائد بعد هذه الفترة كان شعرًا وطنيًا خالصًا، كما أننى شاركت فى ندوة للقوات المسلحة لتأبين الشهيد العظيم عبدالمنعم رياض، ونُشر لى الكثير من القصائد فى مجلة (النصر)».وأشار إلى تأليفه كتابين صادرين عن الهيئة المصرية للكتاب، هما «المطر الساخن» ومعظمه عن فلسطين، و«حكايات جوانا»، وحاليًا يُعد لكتاب ثالث بعنوان «نحترق فى صمت»، متابعًا: «كتبت كثيرًا عن أكتوبر وتجربتى فى الحرب، ولدى مئات القصائد فى ذلك».وأوضح: «وصفت بطولات الذين شاركوا فى الحرب، وكيف كان العسكرى مستعدًا لتقديم روحه دون أى خوف من الموت»، معتبرًا أن كل ما كُتب وقُدم من فن عن أكتوبر لا يفى بحقها أو يعبر عن عظمة المشاركين فيها، الأمر الذى يتطلب من أجهزة الدولة المعنية بحثه والتوصل إلى حلول بشأنه.واختتم بالإشارة إلى تكريمه داخل وكالة «بازرعة» فى القاهرة، منذ نحو ٣ أشهر، حيث مُنح شهادة تقدير ومبلغًا قدره ٥٠٠ جنيه.بدأ الروائى والباحث رجب سعد السيد حديثه عن حرب أكتوبر بذكرى التحاقه بالجيش عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر مباشرة، بعد تخرجه فى قسم الكيمياء بكلية العلوم عام ١٩٧٠، والتحاقه بقسم الحرب الكيميائية، وتلقى التدريبات على آلياتها، قبل التحاقه بالفرقة السادسة مشاة ميكانيكى.وقال: «كنت حكمدار فصيلة الاستطلاع الكيميائى، ومسئولًا عن إنذار وتأمين الفرقة ضد ضربات الغاز الإسرائيلية، خاصة أن العدو كان يملك كثيرًا من القدرات فى هذا المجال، لذا كنت دائمًا على أهبة الاستعداد لتلقى أو إرسال أى معلومات أو إنذارات حال استخدام العدو الغازات السامة، كى يرتدى الجنود الأقنعة والبدلات الواقية».وأضاف: «فى ٦ أكتوبر، كان الوقت عنصرًا حيويًا، فقد كنا نحاول اجتياز عائق مائى فى وضح النهار، وكان المعتاد أن تبدأ الحرب، إما مع أول ضوء للشمس أو مع آخر ضوء، لكننا هجمنا فى وقت الظهيرة، لذا كانت احتمالات تعرضنا لهجمات الغاز أكبر، كما أن بعض العاملين فى سلاح الحرب الكيميائية كان عليهم إيجاد طريقة لإغلاق صهاريج النابالم، لأن السائل سيطفو فور فتح الأنابيب، لأنه أخف من الماء، وساعتها سيتحول سطح القنال إلى بحيرة من جهنم».وأكمل: «توصلنا إلى أماكن الصهاريج، والكيميائيون اخترعوا نوعًا من الأسمنت سريع التصلب، واستخدمته الضفادع البشرية لسد الصهاريج والأنابيب، وأمنَّا جميعًا عبور القوات ضد أى هجمات كيميائية».وعن دور الأدب فى إحياء ذكرى النصر، قال: «كتبت عن تجربتى فى حرب أكتوبر، وأصدرت روايتين قصيرتين، فى سلسلة (أصوات أدبية)، تحت عنوان (نقوش على جدار كهف الصمت)، كما كتبت للأطفال عن ٦ أكتوبر، ورويت قصة البطل العظيم باقى زكى يوسف، صاحب فكرة إهالة خط بارليف بالمياه، وحملت عنوان (الرجل الذى فتح بطن خط بارليف بالماء)، وهو أحد الأبطال العظام فى هذه الحرب».وأضاف: «المناخ العام فى السبعينيات بعد أكتوبر لم يسمح بكتابة أعمال أدبية كثيرة عن الحرب، لأنه كان مضطربًا بشدة نتيجة الوضع الاقتصادى والخلاف حول توجهات الرئيس السادات، ثم مرحلة الانفتاح، لذا لم نحظ بكتابة أعمال بأهمية روايات أرنست همنجواى وأدب ما بعد الحرب العالمية الثانية، التى كتبت فى مناخ أكثر استقرارًا».