خارجية ألمانيا تحذر: بريكست دون اتفاق سيكون «غير مسؤول»

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق سيكون "غير مسئول" خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي جعلت الوصول لاتفاق أكثر أهمية.وقال ماس - في تصريحات نقلتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الإثنين: "إنه في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الحالية، لدى الشعوب على ضفتي القناة ما يكفي من أعباء؛ لذلك سيكون من غير المسئول تماما إثقال كاهلهم في هذا الوضع بمشكلات إضافية عبر الخروج من دون اتفاق".وشدد ماس على أن الاتحاد الأوروبي ما زال منفتحا لإجراء مباحثات بناءة مع المملكة المتحدة، قائلا إن "بابنا لا زال مفتوحا من أجل إقامة شراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا".وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التقت اليوم في برلين بكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشال بارنييه، لمناقشة المفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة والتكتل بشأن التجارة، كما التقى بارنييه بوزير الخارجية الألماني.وكتب وزير الخارجية الألماني - عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة: أنه في حين أن فيروس كورونا المستجد جعل المفاوضات أكثر صعوبة من جميع النواحي، جعل التوصل لاتفاق أكثر أهمية أيضا.تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة غادرت المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي في 31 يناير، غير أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على طريقة التجارة بينها والتكتل حتى الآن، وذلك لأن المملكة المتحدة لا تزال حاليا في ما يعرف باسم المرحلة الانتقالية التي تتمتع فيها بمزايا السوق الموحدة وعضوية الاتحاد الجمركي والتي ستنتهي في 31 من شهر ديسمبر المقبل، وإذا لم يتم إبرام اتفاق بحلول هذا الموعد، ستنهي بريطانيا الفترة الانتقالية دون أي اتفاق تجاري مع التكتل.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد حدد يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري، موعدا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي.