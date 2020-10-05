تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

قضت محكمة جنح ملوي جنوب محافظة المنيا بفرض غرامة 5 آلاف جنيه غرامة لموجه بالتربية والتعليم لقيامه بالتحرش لفظيا بمدرسة أثناء عملها.وقال عصام فرج محام المجني عليها أن موجها بإدارة ملوى التعليمية ويدعي (ح. م) تحرش لفظيا بمدرسة أثناء عملها، وأن النيابة العامة استمعت لشهادة 4 شهود من موجهي التربية الاجتماعية أكدوا على قيام زميلهم بالتحرش بمدرسة داخل ديوان الإدارة التعليمية، وتبين صحة الواقعة.وكانت مدرسة تربية اجتماعية بمركز ملوى قد تعرضت للتحرش اللفظي على يد موجه بإدارة ملوى الاجتماعية، وعلى الفور تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد الموجة المتحرش وقيدت الواقعة جنحة تحرش برقم ٥٦٩٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح بندر ملوى وقضى فيها حضوريا بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتعويض مؤقت ٥٠ جنيها، أتعاب محاماة والمصاريف وهى العقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.وتقدمت المجني عليها أيضا ببلاغ للنيابة الإدارية حققت الواقعة وأصدرت قرارها بمجازاة "ح. م" بخصم سبعة أيام من راتبه لتحرشه بالمدرسة.