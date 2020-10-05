رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:23 م
محكمة
محكمة
المنيا نجلاء فتحي
طباعة
قضت محكمة جنح ملوي جنوب محافظة المنيا بفرض غرامة 5 آلاف جنيه غرامة لموجه بالتربية والتعليم لقيامه بالتحرش لفظيا بمدرسة أثناء عملها.

وقال عصام فرج محام المجني عليها أن موجها بإدارة ملوى التعليمية ويدعي (ح. م) تحرش لفظيا بمدرسة أثناء عملها، وأن النيابة العامة استمعت لشهادة 4 شهود من موجهي التربية الاجتماعية أكدوا على قيام زميلهم بالتحرش بمدرسة داخل ديوان الإدارة التعليمية، وتبين صحة الواقعة.

وكانت مدرسة تربية اجتماعية بمركز ملوى قد تعرضت للتحرش اللفظي على يد موجه بإدارة ملوى الاجتماعية، وعلى الفور تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد الموجة المتحرش وقيدت الواقعة جنحة تحرش برقم ٥٦٩٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح بندر ملوى وقضى فيها حضوريا بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتعويض مؤقت ٥٠ جنيها، أتعاب محاماة والمصاريف وهى العقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

وتقدمت المجني عليها أيضا ببلاغ للنيابة الإدارية حققت الواقعة وأصدرت قرارها بمجازاة "ح. م" بخصم سبعة أيام من راتبه لتحرشه بالمدرسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 لشهر أكتوبر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مطربة طلب ديان منع إذاعة أغانيها.. وعبد الناصر: «صوتها يشبه المدافع الثقيلة»

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات اكتوبر
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة عمل للأطفال

بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه