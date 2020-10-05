«رجال الأعمال» تناقش تأثير كورونا على حركة التجارة.. غدًا

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الروماني، ويهدف اللقاء إلى استعراض خطة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.كما يناقش اللقاء تأثير فيروس "كوفيد- 19" على حركة التجارة، كما يستهدف مناقشة أهم قطاعات التعاون المشترك بين مصر ورومانيا، ويحضر اللقاء الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني.وقررت الجمعية استئناف العودة بحضور الصحفيين والإعلاميين إلى مقر الجمعية لحضور أنشطتها واجتماعاتها بعد توقف 7 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.