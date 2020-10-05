وليد سليمان نائبا لرئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار وليد محمد سليمان مرسي للعمل بوظيفة نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، مع قيام بأعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتدريب الطيران بأكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران.وكان سليمان يشغل منصب نائب رئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.وتوجه الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشكر للطيار أحمد عبد الخالق النائب السابق لرئيس الأكاديمية لجهوده طوال فترة خدمته.