محافظ بورسعيد يخفض سعر متر التصالح فى مخالفات البناء لـ75%

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء السكني تيسيرًا على المواطنين المتقدمين.وجاء قرار المحافظ بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح بحى الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد بنسبة 30%، وحى العرب وحى المناخ وحى الزهور وحى الضواحى بنسبة 40%، وحى غرب وحى الجنوب بنسبة 75%.وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة، والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين.وأضاف المحافظ أن تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء السكني تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون. ودعا المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم تسهيلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.