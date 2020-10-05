أهالي «أبو الريش» في أسوان يستقبلون قطار ركاب بالمياه الباردة

استقبل أهالي نجع أبوالريش في أسوان، قطار ركاب بتوزيع أكواب المياه الباردة وتعبئة الزجاجات الفارغة لركاب القطار، لتخفيف الطقس الحار عليهم.ومن ناحيته؛ قال الحسن علي خليفة، باحث في شؤون الشباب والمجتمع، وأحد مستقلي القطار أثناء عملية توزيع المياه، إنه ليس معتادا على ركوب هذا القطار باستمرار، إلا أنه لم تكن المرة الأولى التي يشاهد أهالي نجع أبوالريش يوزعون المياه على الركاب، موضحًا أنهم يبدأون بتوزيع المياه عند توقف قطار الطولى أو المعرف بقطار ''الركاب أو الغلابة'' لعبور آخر مكيف يطلق عليها ''توقفه للتخزين''.وأضاف لـ''الدستور''، أن القطار يقف عند نجع أبو الريش والذي يقع قبل مركز دراو بـ3 دقائق عند تمام الساعة الثالثة عصرًا، وعند التوقف يركض الأطفال نحو أبواب القطار بأكواب المياه، والرجال يوزعون المياه على الأهالي لتخفيف درجة حرارة الطقس عنهم، بالإضافة إلى تعبئة زجاجات المياه الفارغة للأهالي مستقلي القطار.