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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجمعة.. تنظيم ماراثون رياضي لسباق الدراجات في الوادي الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:27 م
ماراثون رياضي
ماراثون رياضي
محمد مهدي
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أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير المنشآت الرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم استفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمة لهم بمختلف فئاتهم العمرية.

وأكد شوقي، أن هذه الأنشطة تساهم فى إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح خدمة المجتمع ومسيرة التنمية المستدامة، فى ظل التحديات التى تشهدها البلاد وجهود الدولة المصرية بالتنسيق مع الوزارة ومحافظ الإقليم.

وتابع: أنه سيتم تنظيم ماراثون رياضى لسباق الدراجات وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجارى، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، من أمام فندق البجوات السياحى بمدينة الخارجة لجميع الفئات والأعمار السنية المختلفة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الفعالية يتم فى إطار دعم وتشجيع ممارسة الرياضة الجماعية التنافسية بين مختلف فئات الشباب، للمشاركة الرياضية من أجل الصحة العامة واحتفالًا بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ إقليم الوادى الجديد.

وتابع: أن سباق الدراجات سيكون بمشاركة الشباب والفتيات من أمام فندق البجوات السياحى، ومرورًا بشارع جمال عبدالناصر وختامًا بالاستاد الرياضي، لافتا إلى منح جوائز مالية قيمة لفئات الشباب من الذكور، حيث يحصل المركز الأول على مبلغ 2000 جنيه، والمركز الثانى 1500 جنيه، وفى المركز الثالث تم تخصيص 1000 جنيه للفائز بالمركز الثالث.

أما عن جوائز الفتيات، سيتم منح الفائز بالمركز الأول مبلغ 2000 جنيه والثانى قيمة 1500 جنيه، فيما سيتم منح صاحبة المركز الثالث جائزة بقيمة 1000 جنيه، على أن يتم منح جوائز للمشاركين بنفس القيمة المالية لمن هم فوق الـ60 عاما لأصحاب الثلاث مراكز الأولى بالسباق.
الجمعة.. تنظيم ماراثون رياضي لسباق الدراجات في الوادي الجديد
الجمعة.. تنظيم ماراثون رياضي لسباق الدراجات في الوادي الجديد
الجمعة.. تنظيم ماراثون رياضي لسباق الدراجات في الوادي الجديد
الجمعة.. تنظيم ماراثون رياضي لسباق الدراجات في الوادي الجديد

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