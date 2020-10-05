الأرشيف السرى لـ«أيام المجد».. شهادات ووثائق تُنشر لأول مرة عن دور العرب فى حرب أكتوبر

المصريون أنقذوا كرامتنا

نفط العرب للعرب

العراق فى حسابات قائد النصر

الفريق الشاذلى فى بغداد

لواء اليرموك وقصة 42 شهيدًا من أبناء الكويت

الدور العظيم للجزائر والرئيس بومدين

كان يومًا ليس كباقى الأيام فى العاصمة العراقية بغداد، يوم وصلت فيه درجة الحرارة إلى ٣٩ درجة مئوية، بينما كانت إذاعة «صوت الجماهير» تبث أخبار الساعة ٣ عصرًا وتعلن فيها عن مواعيد الإفطار. كان العميد أركان حرب محمد فتحى أمين فى مقر وزارة الدفاع العراقية فى باب المعظم عندما تلقى اتصالًا بأن عليه التحرك إلى مقر الفرقة المدرعة ٣ فى محافظة الأنبار غرب العراق دون أى تفاصيل.فى الساعة ٣ وعشرين دقيقة، توقف بث إذاعة بغداد وإذاعة صوت الجماهير وارتبطتا بالإذاعة المصرية، بينما كان أغلب موظفى الحكومة العراقية على أرصفة الشوارع بانتظار ركوب الباصات متوجهين إلى منازلهم عندما علت الأصوات والهتافات «المصريون يقاتلون.. المصريون عبروا خط بارليف»، مرفقة تلك العبارات بالهتاف العظيم «الله أكبر». خلف هذا المشهد حكايات عديدة عن نصر العرب الكبير فى السادس من أكتوبر.. تعالوا معًا نقرأ ما تيسر من شهادات موثقة عن الدور العربى فى حرب أكتوبر المجيدة.. كيف استطاعت مصر أن تجمع العرب لأول مرة فى عمل عسكرى ذى بُعد استراتيجى غيّر وجه المنطقة بل والعالم ووضع العرب فى موقع الأهمية التعبوية فى مواجهة الأخطار؟ وذلك بغض النظر عن تبدل المواقف العربية بعد ذلك، لكن قدرة مصر وجيشها على حشد العرب ما زالت أحد أسرار هذا البلد العظيم.يقول الكاتب الصحفى العراقى يونس حسن السامرائى، فى مقال نشره فى صحيفة الجمهورية العراقية، إن الناس ظلت نحو ساعتين تستمع إلى البيانات المتتالية عبر المذياع الواردة من الإذاعة المصرية، ومع كل بيان كان الناس يرقصون ويهللون، حتى إن سائقى السيارات أوقفوا سياراتهم على جانبى الطريق فى ساحة النصر وسط العاصمة بغداد، وسار المئات منهم إلى منازلهم مشيًا على الأقدام، بينما جلس البعض بالقرب من المحلات التى رفعت أصوات المذياع، وقام العديد من أصحاب المقاهى بفتح أبوابها وسمحوا للناس بالجلوس، رغم أنه رمضان وغير مسموح بفتح المقاهى.يكتب الشاذلى بن جديد متحدثًًا عن حالة أبناء الجزائر ظهر ذلك اليوم فيقول: «لقد كنا فى حالة من النشوة والفرحة، جنودى فى المنطقة العسكرية (كان قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية فى وهران)، عندما سمعوا الخبر بدأوا يطلقون النار فى الهواء، تعبيرًا عن فرحتهم، بينما كان لنا فى مصر قوات من المدرعات وكتيبة المدفعية بقيادة العقيد أحمد قايد صالح الذى شارك يوم ١٣ أكتوبر فى قصف القوات الإسرائيلية على الجهة المقابلة للبحيرات المرة».شوارع عروس الساحل الشرقى للبحر المتوسط، بيروت، كانت تتابع أنباء معركة العبور بكل اهتمام، بينما تسمع أصوات المدافع القريبة من الجنوب على مشارف الجولان المحتلة، وسط توافد المئات إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتطوع والمشاركة فى الحرب ومساعدة الجيش السورى.فى لقائى عام ٢٠٠٤ بالوزير والنائب نصرى المعلوف، الذى كان وزيرًا للدفاع فى حكومة تقى الدين الصلح، قال إن: «المئات من الشباب اللبنانى كان يشعر بالفخر والاعتزاز وهم يقفون طوابير أمام مبنى وزارة الدفاع ويرغبون بالذهاب للجبهة، لقد عبر منهم العشرات إلى سوريا يحولون بنادق صيد وأسلحة خاصة لمساعدة الجيش السورى، لقد كان انتصارًا عظيمًا حققه جيش مصر، حلمنا به طوال الفترة من ١٩٦٧ وحتى يوم عبور الجيش المصرى لقناة السويس.. كانت فترة طويلة مظلمة وصعبة، كنا نشعر بأننا ضائعون لا نملك من أمرنا شيئًا وعندما كنا نسافر إلى أوروبا لا نعرف كيف نجيب عن أسئلة الأوروبيين حول مصير أرضنا المحتلة.. أقول لك بكل صدق لقد أنقذ المصريون كرامتنا».فى صنعاء وعدن وفى الكويت وفى الرياض وفى تونس والرباط وطرابلس والخرطوم، كان الملايين من أبناء العرب ينتظرون الأخبار من الإذاعة المصرية، ومع كل طلعة جوية ومع كل طلقة مدفع وصولة فرسان البحرية المصرية كانت البيوت العربية تهلل وتكبر، كان يومًا يتذكره من عاشه بكل اعتزاز وفخر.هذا هو الشعار الذى رفعته الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، وفى حوار سابق لى «أبريل ٢٠٠٩» مع سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، رحمه الله، تحدث فيه عن دور السعودية فى معركة أكتوبر وشرح بالتفصيل زيارة الرئيس الراحل أنور السادات فى أغسطس ١٩٧٣ ولقاءه الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، قال: «فوجئنا بالزيارة التى لم يتم الترتيب لها أبدًا وأن الرئيس السادات، رحمه الله، نزل فى القاعدة الجوية العسكرية ولم ينزل فى مطار الرياض الدولى، وكان ذلك فى ٢٢ أغسطس وتحدث ساعة ونصف الساعة مع جلالة المغفور له الملك فيصل على انفراد تام، لكنى سألت الملك بعد توديع الرئيس السادات عن أسباب الزيارة فرد جلالته: (السادات قرر أن يخوض الحرب ضد إسرائيل وطلب منى مساعدته باستخدام علاقتنا مع الأشقاء فى الخليج لوقف إمدادات النفط فى حال وقوع الحرب)».ويضيف الأمير سعود الفيصل: «قلت لجلالة الملك، رحمه الله، لكننا لسنا الوحيدين منتجى النفط فهناك إيران أيضًا وربما لن تلتزم إيران التى لها علاقة جيدة بأمريكا بقرار وقف الإنتاج وأيضًا العراق الذى على خلاف مع السادات؟ فكان رد جلالته: (اترك موضوع العراق سأحاول التواصل مع الرئيس أحمد حسن البكر ونرى)، قلت لجلالة الملك: (لم يخبرك بموعد المعركة؟)، فكان الرد: (لم يخبرنى الرئيس السادات عن موعد الحرب مكتفيًا بالقول إن الحرب قريبة لكن كل ما طلبه أن نوقف صادراتنا البترولية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية وأنا وعدته بأننا سنلتزم بذلك، وأننى سأبحث مع العراقيين تنفيذ ذلك.. أعلم أنها خسارة مادية كبيرة لكن إذا ما قدر الله وانتصرت مصر فكل شىء يعوض إلا الأرض فهى الشرف)».كان هذا جزءًا من نص حوار مع الأمير سعود الفيصل رحمه الله وهذه شهادة للتاريخ.على الجانب الآخر، أنقل حوارًا آخر أجريته مع الدكتور سعدون حمادى، رحمه الله، أحد أبرز قياديى حزب البعث العربى الذى حكم العراق ١٩٦٨، والذى كان وزيرًا للنفط عام ١٩٧٣، ثم وزيرًا للخارجية بعدها ليصبح رئيسًا للوزراء عام ١٩٩١، قبل أن يكون رئيسًا للمجلس الوطنى العراقى، حتى اُعتقل من قبل القوات الأمريكية التى احتلت بغداد أثناء الغزو الأمريكى عام ٢٠٠٣، ففى معتقله بسجن مطار بغداد فى يناير ٢٠٠٤، سُمح لى بلقاء الدكتور حمادى الذى كان يعانى سرطان الدم، والذى كان سعيدًا بزيارتى له، خصوصًا أنه يتذكر جيدًا أثناء تسليمه نفسه للقوات الأمريكية فى أبريل ٢٠٠٣، كنت قبلها بداره القريبة من منزل أحد أقاربى فى بغداد، وسمحت له فى حينها باستخدام الهاتف النقال، والذى حاول التواصل مع عدد من المسئولين الدوليين.تحدث الدكتور سعدون حمادى فى البداية بشىء من التحفظ، لكنه سرعان ما كان أكثر انفتاحًا عندما وجدنى أقول له إن هذا الحوار لن أنشر منه شيئًا إلا بموافقته، ونحن فقط نتحدث عما لا يؤثر عليك فى معتقلك ولا يؤثر على الجهود فى إطلاق سراحك من يد الأمريكان، وتحدثنا عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ وقال لى الدكتور حمادى: «كنا أقل حماسة من باقى الدول فى قطع الإمدادات النفطية، حيث كنا نعتمد بشكل كلى على إنتاج ٣٦٥ ألف برميل يوميًا، وكنا أكبر من إنتاج السعودية بنحو ١٠ إلى ١٥ ألف برميل ونعتمد عليها فى تمويل الخطة الخمسية التى اعتمدتها الحكومة وكان بعض أعضاء القيادة يعتقدون أن وقف التصدير سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد العراقى ونحن دولة ضعيفة وليست لنا موارد أخرى، لكن إصرار الرئيس صدام حسين والذى كان فى حينها نائبًا للرئيس أحمد حسن البكر طلب منى كوزير للنفط الاستعداد لوقف الإنتاج فى أى وقت فى حال شنت مصر معركة التحرير، وكانت إجابتى واضحة: من الصعوبة أن نغلق الآبار النفطية، لذا سنلجأ إلى خزن جزء من الإنتاج لحين انتهاء المعركة، علينا أن نلتزم باتفاق كان قد تم فى طهران عام ١٩٧١، لكن صدام حسين ووزير الدفاع الفريق حماد شهاب ورئيس أركان الجيش اللواء الركن عبدالجبار خليل شنشل أصروا على وقف تصدير النفط».وأضاف: «قبل هذا الموقف كانت هناك زيارة مهمة قام بها الفريق سعدالدين الشاذلى وقد استدعانى الرئيس أحمد حسن البكر، لحضور مأدبة غداء على شرف زيارة الشاذلى وكان ذلك تقريبًا فى منتصف عام ١٩٧٢، حيث كان البكر على علاقة قوية بالشاذلى بسبب الخلفية العسكرية المشتركة بينهما، وكانا يتحدثان عن مساهمة قوات برية عراقية فى المعركة، ولم يكن هناك قبول من الشاذلى لكلام وزير الدفاع حماد شهاب، فقد كان يريد الشاذلى وجودًا للقوات العراقية، وهنا تدخل الرئيس البكر وشرح للشاذلى صعوبة إخلاء ونقل القوات العراقية بسبب وجود تمرد الأكراد العراقيين فى الشمال، والصراع مع شاه إيران على شط العرب، وأن القوات العراقية ممثلة بفرقتين مدرعة ومشاة فى الأردن، وهى موجودة هناك منذ قرابة عامين وعملية النقل مرهقة وصعبة، وهنا تدخل الرئيس صدام حسين وقال للشاذلى يمكن أن نرسل لكم سرب طائرات جاهزًا الآن للانتقال إلى مصر، فكان الرد من الفريق الشاذلى: نحتاج إلى أكثر من سرب وإلى ملاحين أرضيين وإلى معدات لطائراتنا، فكان الرد من الرئيس البكر: سنضع ٥ ملايين جنيه إسترلينى- ارتفعت إلى ٧ ملايين بعد ذلك اللقاء- فى حساب بنكى لتتمكنوا من شراء احتياجاتكم من معدات».وأشار الدكتور سعدون حمادى إلى أن مقتل الفريق حماد شهاب فى محاولة انقلابية فى يونيو ١٩٧٣ أجهض فكرة إرسال قوات برية إلى الجبهة المصرية، وهو أمر أحدث صدمة كبيرة فى نفوس قادة الجيش العراقى الذين كانوا على استعداد قتالى لخوض المعركة على الجبهة المصرية، رغم إصرار القيادة العراقية على أن تشارك القوات البرية فى حال اندلاع الحرب فى الجبهة السورية والأردنية، لكن العراق قام بإرسال سربى طائرات «الهوكر هنتر» وهى طائرات قاصفة بريطانية الصنع ووصلت بالفعل إلى مصر، أعتقد إما فى مارس أو أبريل عام ١٩٧٣.ساقتنى الأقدار إلى البحث عن أبطال العراق فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانت المفاجأة عندما طلب منى أحد الزملاء السابقين فى «بى بى سى العربية» أن نرتب زيارة إلى الفريق أول أركان حرب عبدالجبار خليل شنشل، رحمه الله، وكان ذلك فى شباط ٢٠١٤ وكان يعانى شنشل من أمراض كثيرة، لكنه وافق على لقائنا بسبب علاقتى القديمة بنجله الدكتور مثنى شنشل، وهو من أفضل جراحى العالم فى المسالك البولية، وفعلًا فى دار مثنى شنشل التقينا الرجل الذى كان يعانى من شلل سفلى، لكنه كان حاضر الذهن، دقيق المعلومة.قال شنشل وهو يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر المجيدة، إن الجيش المصرى بعبوره قناة السويس، وهو مانع طبيعى أُضيف له ساتر ترابى «خط بارليف»، حقق إعجازًا عسكريًا لم يسبقه أى جيش فى العالم، حتى خط «ماجينو» الحصين لم تخترقه القوات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية بل التفت عليه، ولم تكن كل العلوم العسكرية قد درست اختراقًا مثل هذا النوع من الموانع العسكرية، حتى النورماندى «مانع أنشأه الألمان على الحدود الغربية الساحلية لفرنسا» كان أقل تحصينًا بكثير عن خط بارليف، لكن القدرة المتفردة التى أبداها الجيش المصرى كانت الأساس فى نجاح القوات المصرية فى انتهاء أسطورة خط بارليف.وعن دور الجيش العراقى فى المعركة بالنسبة للجبهة المصرية، قال: «لا يمكن فصل الجبهة المصرية عن الجبهة السورية، فالمعركة كتعبئة تكتيكية معركة واحدة لكننا كنا نركز على الجبهة السورية من الناحية السوقية الاستراتيجية، لأسباب بعضها أن الجبهة الأقرب للعراق والأخطر، ولمعرفتنا الجيدة بالعمق الاستراتيجى للجبهة السورية المشابهة تمامًا جغرافيًا بالعراق، كما أن القيادة العراقية كانت على علاقة أكثر وثوقًا بالقيادة السورية- حزب البعث بجناحيه السورى والعراقى هو من كان يحكم البلدين- وكانت هناك مشكلة تعبوية أخرى وهى أن العراق لا يملك قوة بحرية يمكنها أن تنقل المعدات والأفراد، وقد عرضت فى أثناء لقائى بالفريق سعدالدين الشاذلى موقف قطاعاتنا البرية، لكنى وجدت أنه لم يقتنع أبدًا، وكانت لدى الشاذلى حنكة كبيرة فى عرض أفكاره، وهى نقل فرقة مدرعة عراقية موجودة فى محافظة البصرة وهى الفرقة المدرعة الثالثة عبر نقلها بالبحر إلى مصر، لكن الوزير حماد شهاب رفض الفكرة فهذه من أفضل الفرق المدرعة العسكرية العراقية، وموقعها كان آنذاك يحمى العراق من أى تدخل إيرانى».ويضيف شنشل فى حديث استمر نحو ٥ ساعات متواصلة: «كان الفريق سعد الشاذلى ذكيًا وعرف كيف يضعنا، نحن العراقيين، أمام مسئولية التاريخ، فعندما رفضنا طلبه بإرسال الفرقة المدرعة الثالثة، قال الشاذلى: (إنكم تملكون أفضل طائرات قاصفة وبإمكانها إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة، بينما ما تملك مصر من طائرات ميج ١٦ و١٧ وبسبب مشاكلها التقنية فإننا نحتاج إلى طائرتكم الهوكر هنتر).. فى البداية لم أوافق أنا شخصيًا على الفكرة، لكن وزير الدفاع حماد شهاب وافق وقال لى جهز سرب طائرات من ٩ طيارين وليتحركوا إلى مصر، وهنا رد الفريق الشاذلى: بل سربى طائرات وملاحين أرضيين ومرشدين جويين، وما كان منا إلا أن قلنا للفريق الشاذلى دعنا نتصل بالرئيس البكر، فهو القائد العام للقوات المسلحة وصاحب القرار، فإذا بالرئيس صدام حسين يدخل علينا غرفة الاجتماع وكنا فى حينها مجتمعين فى وزارة الدفاع فى باب المعظم وقال الرئيس صدام: (إلى أين وصلتم مع سيادة الفريق الشاذلى)، فكان الرد لأنه يريد سربى طائرات الهوكر، فقال صدام: وله ما يريد فمصر تفدى بالروح والمال وكل نفيس، ثم وجه الكلام نحوى وقال: يا أبومثنى اختر أفضل الطيران لدينا وأرسلها إلى مصر».شاركت الطائرات العراقية فى الضربة الأولى ٦ أكتوبر، وقامت الطائرات بمهاجمة العدو فى مجموعات قتالية مكونة من ٣ إلى ٤ طائرات، وفى بعض الأحيان كانت الطائرات «الهوكر هنتر» تطير جنبًا إلى جنب مع الطائرات الميج ١٧ المصرية، وذلك ليسهل على رجال الدفاع الجوى المصرى التعرف عليها، خاصة أن «الهوكر هنتر» غير مستخدمة فى صفوف القوات الجوية المصرية، كما أن شكلها الأمامى يشبه طائرة الفانتوم الأمريكية التى كانت إسرائيل تملكها، وقد تمكن الطيارون العراقيون من تدمير مواقع الصواريخ هوك، ومواقع مدفعية العدو فى الطاسة، وتعطيل عدد كبير من دبابات العدو.شاركت الكويت بثلث قواتها التى كانت تتكون من ٣ ألوية والتحق لواء اليرموك بقيادة العميد صالح محمد الصباح فى ٢ يونيو إلى أرض مصر وتم نقل كتيبة المشاة ٥ وكتيبة المغاوير، حيث وصلت لمطارات القاهرة ومطار فايد ومطار كبريت والتحقت القوة الكويتية بالفرقة السابعة المصرية بقيادة الفريق عبدالعزيز سليمان فى رفح ضمن قطاع منطقة عمليات العريش، وكان تشكيل هذا اللواء الذى تجاوز ألف عسكرى مكونًا من أربع كتائب، هى كتيبة الدبابات وكتيبة الصواريخ وكتيبة المغاوير وكتيبة المشاة، حيث أسهم الغواصون الكويتيون فى تلك المعارك على مدى سنوات حرب الاستنزاف وكان أول شهداء هذا اللواء الجندى مقاتل «عصام سليمان قاسم السيد» من أبناء مدينة الحولى فى شرق الكويت، بينما بلغ عدد الشهداء ٢٤ شهيدًا، حتى بدأت معركة العبور ليصل إلى ١٨ شهيدًا يتقدمهم الرائد خالد عبدالله الجيران الذى سقط فى الساعة الثالثة من عصر يوم ٦ أكتوبر.وأرسلت الحكومة الكويتية قوات إضافية شملت ٥ طائرات من طراز الهولى هنتر الإنجليزية، وطائرتى نقل من طراز «سى-١٣٠هيركوليز» تحمل الذخيرة وقطع الغيار.التقى الرئيس بومدين السادات مع بداية حرب أكتوبر، وقال له إنه يضع كل إمكانيات الجزائر تحت تصرف القيادة المصرية وطلب منه أن يخبره فورًا باحتياجات مصر من الرجال والسلاح، فقال السادات للرئيس الجزائرى إن الجيش المصرى فى حاجة إلى المزيد من الدبابات وإن السوفييت يرفضون تزويده بها، وهو ما جعل بومدين يطير إلى الاتحاد السوفييتى ويبذل كل ما فى وسعه، بما فى ذلك فتح حساب بنكى بالدولار لإقناع السوفييت بالتعجيل بإرسال السلاح إلى الجيشين المصرى والسورى، وهدد بومدين القيادة السوفيتية قائلًا: «إن رفضتم بيعنا السلاح فسأعود إلى بلدى وسأوجه خطابًا للرأى العام العربى أقول فيه إن السوفييت يرفضون الوقوف إلى جانب الحق العربى وإنهم رفضوا بيعنا السلاح فى وقت تخوض فيه الجيوش العربية حربها المصيرية ضد العدوان الإسرائيلى المدعم من طرف الإمبريالية الأمريكية».ولم يغادر بومدين موسكو حتى تأكد من أن الشحنات الأولى من الدبابات قد توجهت فعلًا إلى مصر، وأرسل بومدين الفيلق المدرع الثامن وفيلق مشاة الميكانيكية ونحو ٢١١٥ جنديًا و٨١٢ صف ضباط و١٩٢ ضابطًا جزائريًا كان من أبرزهم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، كما أسهمت الجزائر بـ٩٦ دبابة و٣٢ آلية مجنزرة و١٢ مدفع ميدان و١٦ مدفعًا مضادًا للطيران وما يزيد على ٥٠ طائرة حديثة من طراز ميج ٢١ وميج ١٧ وسوخوى ٧.