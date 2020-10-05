«مستثمري سوهاج»: مجمع «غرب جرجا» الصناعي وفر فرص عمل كثيرة

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج وفر الكثير من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لأبناء المحافظة.وأضاف الشندويلى في تصريح لـ"الدستور"، أن أواخر العام الماضي كان تم الانتهاء حوالي أكثر من 70% من أعمال المجمع الصناعي، وتوقف العمل بالمنطقة بداية من شهر مارس الماضي بسبب التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن من المقرر أن يشتمل المجمع على 5 آلاف مصنع خاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية دور هذا القطاع في النهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة خاصة للشباب حديثي التخرج.وأضاف الشندويلى أن المجمع سيكون به جميع الصناعات سواء كانت (بتروكيماوية، طبية، غذائية، وهندسية،... إلخ)، مشيرًا إلى أن الوضع في صعيد مصر تغير كليا مقارنة بالعشر سنوات الماضية، فالصعيد كان يعاني من إهمال كبير ونقص في الموارد وتدهور في البنية التحتية، على الرغم من امتلاك قدرات بشرية كبيرة.وأوضح أن هناك مشروعات تم تسليم أرضها للمستثمرين ولكن لم يتم البدء في أعمال التنفيذ، متوقعًا أن يتم البدء في أعمال تنفيذها من العام المقبل، مخططين لها أنها ستضم 66 مشروعًا وستوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن هناك مصانع بدأت بالإنتاج بالفعل ووفرت حوالي 1880 فرصة عمل بخلاف فرص العمل غير المباشرة.