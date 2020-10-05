الجسمى وحكيم والعسيلى وسليم في احتفالية «الجلالة» بذكرى أكتوبر

بادرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شركة تذكرتي "إحدى الشركات التابعة لها"، بتنظيم حفل فنى كبير، تحت رعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة انتصارات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وأقيم الحفل في منطقة الجلالة، وهو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية، باعتبارها واحدة من الإنجازات الكبرى للرئيس عبد الفتاح السيسى وكونها نموذجًا مهمًا للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفيذها مؤخرًا.وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة، في إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية الكبرى التى تستهدف في المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب وهو ما دفع الجامعة إلى رعاية هذا الحفل الفنى الكبير من أجل إحياء ذكرى النصر العظيم التى تبعث في النفس الشعور بالانتماء للوطن، إلى جانب أنه يعكس وبشكل لافت للنظر بفخر للإنجازات الكبرى التي يتم تحقيقها يوما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.يذكر أن هذا الحفل الفنى الكبير أحياه نخبة من نجوم الغناء في مقدمتهم المطرب العربى الكبير حسين الجسمى، ونجم الأغنية الشعبية المصرية حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم خالد سليم، ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملًا على قناتى (دى إم سى) و(أون E) العاشرة مساء الخميس، وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الآن بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.