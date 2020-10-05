«السياحة الدولية» تناقش إجراءات استقبال السفن واليخوت بالموانئ المصرية

شارك ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، للتنسيق والتعاون فيما يخص الخدمات والتسهيلات السياحية بالموانئ البحرية المصرية.حضر الاجتماع مسئولي الموانئ البحرية المصرية، وعدد من الشركات العاملة في مجال سياحة اليخوت والسفن السياحية بالبحر المتوسط.وأوضح ماجد أبو سديرة أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات حول كيفية تقديم التسهيلات الإجرائية وجودة الخدمات الخاصة باستقبال السفن السياحية واليخوت في الموانئ البحرية المصرية باعتبارها أحد أهم أنواع السياحة والتي تبدي مصر اهتماما كبيرا بها في المرحلة الحالية وتقوم بعمل الترتيبات اللازمة التي من شأنها زيادة حصة مصر منها من الأسواق العالمية فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.وخلال الاجتماع أشار السيد ماجد أبو سديرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ستبدأ خلال الفترة القادمة في إجراء الاتصالات والاتفاقات اللازمة مع الشركات العالمية المالكة للسفن السياحية ودعوتها للعمل مع الموانئ البحرية المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال، وتنفيذ الدعاية اللازمة بالخارج.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بشكل دوري ومتابعة تنفيذ الخطوات الفعلية.جدير بالذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، عُقد اجتماع موسع بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والفريق كامل الوزير وزير النقل، تم خلاله استعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.