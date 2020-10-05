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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا اليومية فى روسيا تقترب من مستويات مايو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:02 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت روسيا إصابة ما يقرب من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، وهو رقم يقترب من الأعداد القياسية التي سجلت في مايو الماضى، لكن السلطات تقول: إنها لا تخطط لفرض إغلاق على الفور.

وسُجلت رسميا الإثنين 10888 إصابة جديدة إضافة إلى 117 وفاة، وهو عدد غير بعيد من العدد القياسي الذي بلغ 11656 إصابة في 11 مايو، عندما فُرضت قيود صارمة في عموم البلاد.

وسُجلت بشكل خاص 3537 إصابة جديدة في موسكو، المدينة الأكثر تضررا في روسيا، و407 في سانت بطرسبرغ، المدينة الثانية التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.

بعد ظهر الإثنين، شوهد العديد من سيارات الإسعاف تقف في طابور أمام مستشفى في سانت بطرسبرج المتضررة بشدة من الوباء في حين أن مستشفياتها أقل حداثة مقارنة بالعاصمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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