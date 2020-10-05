رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: الصادرات تجاوزت 4 ملايين و259 ألفًا طن.. والموالح فى المقدمة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:28 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من ٤ ملايين و٢٥٠ ألف و١١٧ طنا خلال الفترة من أول يناير حتى أول أكتوبر الجارى.

وقال التقرير، الذى حصلت علي نسخة منه "الدستور" إن صادرات الموالح جاءت فى المركز الأول بنحو مليون و٣٧٩ ألفا و٩٢٠ طنا، ثم جاءت صادرات البطاطس في المركز الثاني بنحو ٦٧٧ ألفا و٦٦٧ طنا، والبصل بنحو ٣٢٦ ألفا و٢٤٢ طنا، وصادرات العنب لتصل إلى نحو ١٣٣ ألفا و٤٠٤ أطنان، وبلغت صادرات الفراولة ٢٠ ألفا و٧٦٠ طنا.

وأضاف التقرير، أن صادرات الفاصوليا بلغت ١٦ ألفا و٣٥٠ طنا، والفلفل نحو ٢٤٩٠ طنا، والخيار بلغ ٣ آلاف و٢٨٨ طنا، والرمان ٥ آلاف و٧٨٢ طنا، وبلغت صادرات الباذنجان ١١٨٦ طنا، وصادرات المانجو ٢٦ ألفا و٤٥٣ طنا، وبلغت صادرات الثوم ٣٤ ألفا و٣٠١ طن، وبلغت صادرات الجوافة ٥ آلاف و٢٩٣ طنا، وتشمل الصادرات لجميع دول العالم.

وأوضح التقرير أن العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع.

وأضاف التقرير، أن الرمان جاء في المركز الثامن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر، وحصل الفلفل على المركز الثاني، وحصل الباذنجان على المركز الأخير.

موضوعات متعلقة

تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مطربة طلب ديان منع إذاعة أغانيها.. وعبد الناصر: «صوتها يشبه المدافع الثقيلة»

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات اكتوبر
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة عمل للأطفال

بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه