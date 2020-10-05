الزراعة: الصادرات تجاوزت 4 ملايين و259 ألفًا طن.. والموالح فى المقدمة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من ٤ ملايين و٢٥٠ ألف و١١٧ طنا خلال الفترة من أول يناير حتى أول أكتوبر الجارى.وقال التقرير، الذى حصلت علي نسخة منه "الدستور" إن صادرات الموالح جاءت فى المركز الأول بنحو مليون و٣٧٩ ألفا و٩٢٠ طنا، ثم جاءت صادرات البطاطس في المركز الثاني بنحو ٦٧٧ ألفا و٦٦٧ طنا، والبصل بنحو ٣٢٦ ألفا و٢٤٢ طنا، وصادرات العنب لتصل إلى نحو ١٣٣ ألفا و٤٠٤ أطنان، وبلغت صادرات الفراولة ٢٠ ألفا و٧٦٠ طنا.وأضاف التقرير، أن صادرات الفاصوليا بلغت ١٦ ألفا و٣٥٠ طنا، والفلفل نحو ٢٤٩٠ طنا، والخيار بلغ ٣ آلاف و٢٨٨ طنا، والرمان ٥ آلاف و٧٨٢ طنا، وبلغت صادرات الباذنجان ١١٨٦ طنا، وصادرات المانجو ٢٦ ألفا و٤٥٣ طنا، وبلغت صادرات الثوم ٣٤ ألفا و٣٠١ طن، وبلغت صادرات الجوافة ٥ آلاف و٢٩٣ طنا، وتشمل الصادرات لجميع دول العالم.وأوضح التقرير أن العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع.وأضاف التقرير، أن الرمان جاء في المركز الثامن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر، وحصل الفلفل على المركز الثاني، وحصل الباذنجان على المركز الأخير.