فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

تعد الفنانة زهرة العلا واحدة من نجمات الزمن الجميل، ولها عشرات الأفلام التي تركت من خلالها بصمة كبيرة على الشاشة، منها دور هنادي في فيلم دعاء الكروان، إلا أن أحدا من المخرجين لم يقدمها لدور البطولة المطلقة، وظلت دائمًا إما الدور الثاني بعد البطلة أو المشاركة في بطولة جماعية.الفنانة زهرة العلا من مواليد العام 1934، بحي محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وهي خريجة معهد الفنون المسرحية، واشتهرت زهرة العلا في شبابها بجمالها وموهبتها الكبيرة، كانت بدايتها الفنية في العام 1951، حينما شاركت في بطولة فيلمين هما "خدعني أبي وأنا بنت ناس" وكانت في السابعة عشر من عمرها.زهرة العلا قدمت العديد من الأعمال البارزة منها، دعاء الكروان والوسادة الخالية وجميلة بوحريد، ورد قلبي وفي بيتنا رجل وإسماعيل ياسين في الأسطول وأيامنا الحلوة وسر طاقية الإخفاء وغيرها من الأعمال الشهيرة فقد وصل عدد أعمالها السينمائية إلى ما يزيد على 120 عملا و50 عملا تليفزيونيا.في بداية حياتها الفنية تعارضت حياتها الخاصة مع الفن فقد تقدم لها شخص من أحد أقربائها ووافقت العائلة على الزواج الذي سرعان ما انتهى لرفض الزوج الأول عملها بالفن، وهو ما تكرر في زواجها الثاني الذي كان من داخل العائلة أيضًا وحصل الانفصال بذات الطريقة.أما الزوج الثالث فقد كان من الفنان الكبير صلاح ذوالفقار، فقد شارك النجمان في بطولة فيلم جميلة بوحريد والذي شاركهما في بطولته الفنانة ماجدة الصباحي والفنان أحمد مظهر، في العام 1958، ولم يكن الفيلم الأول لهما فقد شاركا في بطولة فيلم رد قلبي، ورغم ذلك الحب لم يستمر زواجهما سوى عام واحد فقط، فقد كانت زهرة العلا شديدة الغيرة عليه وهو ما لم يتحمله صلاح ذوالفقار، فقررا الانفصال بسبب تلك الغيرة.أما الزواج الرابع فقد استمر طيلة 45 عامًا وهو من المخرج الكبير حسن الصيفي، وقد توج ذلك الزواج بأن أنجبت الفنانة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي ابنتين.وظلت حياتها العائلية والفنية مستقرة حتى العام 1998، حينما انتهت من تصوير فيلم "أرض أرض" فقد قررت الاعتزال عقب إصابتها بجلطة، واستمرت بعيدة عن الفن حتى وفاتها في العام 2013.