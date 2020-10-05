رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:53 م
زهرة العلا
زهرة العلا
طباعة
تعد الفنانة زهرة العلا واحدة من نجمات الزمن الجميل، ولها عشرات الأفلام التي تركت من خلالها بصمة كبيرة على الشاشة، منها دور هنادي في فيلم دعاء الكروان، إلا أن أحدا من المخرجين لم يقدمها لدور البطولة المطلقة، وظلت دائمًا إما الدور الثاني بعد البطلة أو المشاركة في بطولة جماعية.

الفنانة زهرة العلا من مواليد العام 1934، بحي محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وهي خريجة معهد الفنون المسرحية، واشتهرت زهرة العلا في شبابها بجمالها وموهبتها الكبيرة، كانت بدايتها الفنية في العام 1951، حينما شاركت في بطولة فيلمين هما "خدعني أبي وأنا بنت ناس" وكانت في السابعة عشر من عمرها.

زهرة العلا قدمت العديد من الأعمال البارزة منها، دعاء الكروان والوسادة الخالية وجميلة بوحريد، ورد قلبي وفي بيتنا رجل وإسماعيل ياسين في الأسطول وأيامنا الحلوة وسر طاقية الإخفاء وغيرها من الأعمال الشهيرة فقد وصل عدد أعمالها السينمائية إلى ما يزيد على 120 عملا و50 عملا تليفزيونيا.

في بداية حياتها الفنية تعارضت حياتها الخاصة مع الفن فقد تقدم لها شخص من أحد أقربائها ووافقت العائلة على الزواج الذي سرعان ما انتهى لرفض الزوج الأول عملها بالفن، وهو ما تكرر في زواجها الثاني الذي كان من داخل العائلة أيضًا وحصل الانفصال بذات الطريقة.

أما الزوج الثالث فقد كان من الفنان الكبير صلاح ذوالفقار، فقد شارك النجمان في بطولة فيلم جميلة بوحريد والذي شاركهما في بطولته الفنانة ماجدة الصباحي والفنان أحمد مظهر، في العام 1958، ولم يكن الفيلم الأول لهما فقد شاركا في بطولة فيلم رد قلبي، ورغم ذلك الحب لم يستمر زواجهما سوى عام واحد فقط، فقد كانت زهرة العلا شديدة الغيرة عليه وهو ما لم يتحمله صلاح ذوالفقار، فقررا الانفصال بسبب تلك الغيرة.

أما الزواج الرابع فقد استمر طيلة 45 عامًا وهو من المخرج الكبير حسن الصيفي، وقد توج ذلك الزواج بأن أنجبت الفنانة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي ابنتين.

وظلت حياتها العائلية والفنية مستقرة حتى العام 1998، حينما انتهت من تصوير فيلم "أرض أرض" فقد قررت الاعتزال عقب إصابتها بجلطة، واستمرت بعيدة عن الفن حتى وفاتها في العام 2013.

موضوعات متعلقة

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. مصطفى رزق يُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

حسن الحضرى يرفض طلب وزيرة الثقافة بالتصالح مع إحدى دور النشر

«دانات طارق حجي».. كتاب جديد عن دار النخبة

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى».. احتفالية للمجلس الأعلى للثقافة