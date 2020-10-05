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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد استعدادات الكليات للعام الدراسى الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:23 م
الدكتور عماد عتمان،
الدكتور عماد عتمان،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، مجمع الكليات بسبرباي لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالكليات، تفقد خلالها كليات الزراعة والآداب والهندسة والحقوق، رافقه في الجولة الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات للمدرجات والقاعات، ورصف الطرق.

كما تفقد خلال الجولة انتظام سير العمل بجراج وورش المركبات الخاصة بالجامعة، ووجه بضرورة عمل الصيانة الدورية لها، كما طالب بعمل تقرير شامل بخطوط سير حركة السيارات داخل الجراج، مشددًا على ترتيب وتجهيز الورش حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة بالجراج والورش بالشكل المطلوب.

وخلال تفقده مزرعة كلية الزراعة أشاد بجودة الزراعات، وتحقيق محصول البطاطا بإنتاجية عالية، مشيدًا بالدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كلية الزراعة في توفير السلع الغذائية، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

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