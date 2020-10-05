«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصتين لأعمال الطرق بـ6 أكتوبر

طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد مناقصتين لشركات المقاولات العاملة فى مجال الطرق لأعمال ترميم طبقة أساس ومرمات إسفلتية وشبكة الري وبردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى للمجاورات "6 ،5 ،4" بمنطقة غرب سوميد، وبينما تنص المناقصة الثانية على تنفيذ أعمال ترميم طبقة أساس ومرمات إسفلتية وشبكة الري وبردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى للمجاورات "7 ،8، 9 ،10" بمنطقة غرب سوميد بجهاز مدينة 6 أكتوبر.وأوضح اتحاد مقاولي التشييد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ 3500 جنيه لكل مناقصة على حدة، وبحيث يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز.وأشار إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي 1.100 مليون جنيه للمناقصة الأولى، بينما تصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية نحو 1.4 مليون جنيه، وتزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، موضحًا أن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد الساعة 12 بمقر الجهاز يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر، والمناقصة الثانية يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.