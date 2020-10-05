رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصتين لأعمال الطرق بـ6 أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:05 م
المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد
علا العلاف
طباعة
طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد مناقصتين لشركات المقاولات العاملة فى مجال الطرق لأعمال ترميم طبقة أساس ومرمات إسفلتية وشبكة الري وبردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى للمجاورات "6 ،5 ،4" بمنطقة غرب سوميد، وبينما تنص المناقصة الثانية على تنفيذ أعمال ترميم طبقة أساس ومرمات إسفلتية وشبكة الري وبردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى للمجاورات "7 ،8، 9 ،10" بمنطقة غرب سوميد بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح اتحاد مقاولي التشييد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ 3500 جنيه لكل مناقصة على حدة، وبحيث يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز.

وأشار إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي 1.100 مليون جنيه للمناقصة الأولى، بينما تصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية نحو 1.4 مليون جنيه، وتزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، موضحًا أن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد الساعة 12 بمقر الجهاز يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر، والمناقصة الثانية يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

«البترول» تعلن الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار» خلال ساعات

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الصور

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

«لولاي لما قدم أحد جابر أبو حسين».. اعترافات الأبنودي عن السيرة الهلالية

مطربة طلب ديان منع إذاعة أغانيها.. وعبد الناصر: «صوتها يشبه المدافع الثقيلة»

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه

الأعلى للثقافة يحتفل بحرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى