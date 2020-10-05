محافظ دمياط تشارك فى مائدة مؤتمر جسر المدن

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر "جسر المدن على الإنترنت لعام ٢٠٢٠" في نسخته الخامسة والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي UNIDO ومدينة فيينا.ويهدف ذلك الحدث السنوى إلى مد جسور التواصل بين أصحاب المصلحة في المناطق الحضرية ليتشاطرون نجاحاتهم الانمائية وتحدياتهم، إذ تركز النسخة الخامسة لهذا العام على تبادل المعلومات والإجراءات الملموسة التي اتخذتها المدن لتحقيق الابتكار الحضري في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "covid19" واستعراض سبل معالجة الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في محاولة تحقيق الشمولية والمساواة بين الجنسين والانتعاش الاقتصادى الذي يتوافق مع المعايير البيئية.وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الكلمة التى ألقتها بجلسة الاجتماع، أنه ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم خلال مارس الماضي، دأبت المحافظة على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين مع تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم، منوهة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات أخرى للتصدي الموجة الثانية من كورونا.أشارت المحافظ إلى إحدى المشروعات التي وحدت المحافظة جهودها لتنفيذه وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة، نظرًا لما يحققه من مساواة بين الجنسين، وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا فضلا عن مراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية، ألا وهو مشروع "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" Safe City، حيث جارٍ تنفيذه بالمحيط الخاص بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج على ضفة نهر النيل، وذلك لإتاحة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف، والت تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتوعية بعدد من الموضوعات فضلا عن خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.وللإطلاع على فعاليات المؤتمر يرجى زيارة الموقع التالي:(https:hopin.toeventsbridge