رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تشارك فى مائدة مؤتمر جسر المدن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:29 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر "جسر المدن على الإنترنت لعام ٢٠٢٠" في نسخته الخامسة والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي UNIDO ومدينة فيينا.

ويهدف ذلك الحدث السنوى إلى مد جسور التواصل بين أصحاب المصلحة في المناطق الحضرية ليتشاطرون نجاحاتهم الانمائية وتحدياتهم، إذ تركز النسخة الخامسة لهذا العام على تبادل المعلومات والإجراءات الملموسة التي اتخذتها المدن لتحقيق الابتكار الحضري في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "covid19" واستعراض سبل معالجة الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في محاولة تحقيق الشمولية والمساواة بين الجنسين والانتعاش الاقتصادى الذي يتوافق مع المعايير البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الكلمة التى ألقتها بجلسة الاجتماع، أنه ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم خلال مارس الماضي، دأبت المحافظة على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين مع تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم، منوهة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات أخرى للتصدي الموجة الثانية من كورونا.

أشارت المحافظ إلى إحدى المشروعات التي وحدت المحافظة جهودها لتنفيذه وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة، نظرًا لما يحققه من مساواة بين الجنسين، وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا فضلا عن مراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية، ألا وهو مشروع "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" Safe City، حيث جارٍ تنفيذه بالمحيط الخاص بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج على ضفة نهر النيل، وذلك لإتاحة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف، والت تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتوعية بعدد من الموضوعات فضلا عن خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.

وللإطلاع على فعاليات المؤتمر يرجى زيارة الموقع التالي:
(https:hopin.toeventsbridge

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مطربة طلب ديان منع إذاعة أغانيها.. وعبد الناصر: «صوتها يشبه المدافع الثقيلة»

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات اكتوبر
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة عمل للأطفال

بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه