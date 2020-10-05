تأييد استبعاد 25 مرشحا من ماراثون انتخابات النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الدائرة الأولي فحص، منذ قليل، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتي لم تُحل لدائرة الموضوع للفصل فيها، وبلغ عدد الطعون المرفوضة ٢٥ طعنا مقامة من مرشحين تم استبعادهم من محكمة الدرجة الأولى.وقبلت ٣ طعون مقامة من محمد عبد الحفيظ محمود، أحمد عيد الستار محمد، خالد مصيلحي سليمان، فيما يعنى إعادتهم مرة أخرى لجولة الانتخابات.وكانت المحكمة الإدارية العليا، عقدت عددا مكثفا من الجلسات العاجلة، لنظر الطعون المقامة على أحكام الدرجة الأولى.بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تسلم الأحكام الصادرة بالطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإدارى التى صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابى، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، وذلك لمراجعتها وتنفيذها فى ضوء منطوق الحكم الصادر فى كل طعن انتخابي.