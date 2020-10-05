اعتصام أطباء أتراك في مستشفى افتتحها أردوغان منذ شهور

نظم عشرات الأطباء والممرضين بالعاصمة التركية إسطنبول، الاثنين، مسيرة احتجاجية داخل أحد المستشفيات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي افتتحها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في 21 مايو الماضي.كما انضم للمسيرة الطاقم الطبي وعاملي مستشفى «باشاك شهير جام» بالكامل، بسبب عدم تلقيهم أجورهم خلال شهري يونيو ويوليو، والاقتطاع من أجور شهر أغسطس، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».وصدر بيان صحفي من قبل نقابة الأطباء ونقابة العمال طالبوا فيه بسداد أجور الأطباء المتأخرة، وسداد معاشات المتقاعدين، وكذلك جميع مدفوعات العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإلا سيبدأ الأطباء عصيانًا عن العمل لحين سداد مستحقاتهم.