مرشح المصريين الأحرار بمطروح يزور قبيلة الجبيهات

زار سلطان أبوالشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح ومرشح الحزب بالدائرة الأولي مطروح، قبيلة الجبيهات الكرام.وذلك في إطار الجولات الانتخابية التي يقوم بها المرشح في عدد من المناطق ولقاء الأهالي والشباب للاستماع إلى مشكلاتهم ومتطلباتهم للسعي إلى حلها.كما عرض الزعيري مرشح الحزب بمطروح والحاصل على رمز العين، ملامح برنامجه الانتخابي رؤيته لخدمة المحافظة والأهالي.جاء ذلك وسط ترحيب وتأييد كبار قبيلة الجبيهات وعنهم رجب الجبيهي وحسن موسي وشباب الجبيهات، وتقدم مرشح حزب المصريين الأحرار بخالص الشكر والامتنان لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ورحابة صدور أهلها في استضافة قبيلة الزعيرات.