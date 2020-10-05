سيدة تشكو شقيق طليقها بالتعدي عليها بالضرب وسرقة مصوغاتها

تباشر نيابة السلام، اليوم الإثنين، التحقيق في اتهام سيدة لشقيق طليقها بالتعدي عليها بالضرب وسرقة مصوغاتها الذهبية، من داخل محل سكنها بمدينة السلام.وأقرت المبلغة "م. ح" فى أقوالها بأنها انفصلت عن زوجها منذ سنتين ونصف، وفشلت في الحصول على حقوقها وديا، وتمكنت من الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها بالقانون، كما حصلت على مسكن الحضانة، وفور حصولها على الشقة حضر شقيقه وتعدى عليها بالضرب المبرح، وقام بسرقة مصوغاتها كاملة والتى تقدر بـ٤٠ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم شقيق طليقها بالتعدى عليها بالضرب وسرقة مصوغاتها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.