وثائق تكشف ما لم يُنشر عن شهادة ضباط الداخلية عن فض رابعة وتسليح الإخوان (6- 6)

كشفت شهادات ضباط وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية» كيف تعاملوا مع عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، ومن أطلق النيران على قوات الأمن.





ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، شهد محمد محمود توفيق- رئيس مباحث قطاع الشرق التابع للإدارة العامة لمباحث القاهرة- عن أنه في نهاية شهر يونيو لعام ٢٠١٣ قامت جماعة الإخوان المسلمين والموالون لها، وحزب الحرية والعدالة- تحت مسمى تحالف دعم الشرعية- بدعوة للاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية بتقاطع شارع الطيران مع طريق النصر؛ لخلق نوع من التوازن بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه الذين قاموا بالدعوة للاحتشاد اعتراضا على نظام الحكم القائم آنذاك.