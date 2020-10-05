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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى للجنة مراجعة تراخيص البناء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:36 م
الدكتور أحمد سامى
الدكتور أحمد سامى القاضى
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كل المباني الصادرة بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة، ونواب الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية بجميع المراكز.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كل الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، مشددًا على ضرورة ملء بيانات النموذج الخاص بالمحافظة نموذج (1أ، 1ب) بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقرير المتابعة على الطبيعة، على أن تقوم اللجنة العليا بفحص التراخيص التي تم الانتهاء منها بمعرفة مفتش جهاز التفتيش لأعمال البناء وعدد 205 ملفات تراخيص في موعد أقصاه الأربعاء القادم.

وأشار "القاضي" إلى الانتهاء من إعداد النموذج "2" والتوقيع عليه من اللجنة بالكامل، كما تم الانتهاء من مراجعة 160 ملف تراخيص، موجها باستيفاء بعض المستندات من مركز أخميم وحي الكوثر، وفي حالة تصويب النماذج يتم تغيير النموذج بالكامل، وقد أشادت اللجنة الهندسية بجهود اللجان الفرعية بـ"مركز طهطا، وحي غرب سوهاج" في إعداد وتجهيز تقاريرهم الفنية، ووجه نائب المحافظ باقي اللجان بأن تحذو حذو لجان طهطا وحي غرب.

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