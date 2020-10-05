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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 3 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بالعبور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:08 م
سلع
سلع
صلاح عامر
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أكد عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات أن استمرار الحملات الرقابية على المخازن التابعة لشركات القطاع الخاص والتي تقوم بتخزين السلع الغذائية قبل طرحها في الأسواق أو توزيعها على المحال التجارية ومنها إلى المواطنين.

أضاف خليل لـ«الدستور»، أن الحملات تأتي بالتنسيق مع مفتشّي الأغذية بوزارة الصحة والطب البيطري للمرور على المخازن والثلاجات الكبيرة؛ للتأكد من جودتها وتواريخ الإنتاج، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت مدينة العبور بالقليوبية وتمكنت من ضبط مخزن قام بتخزين 3 أطنان ونصف كاتشب ومَعجون طماطم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليتم على الفور التحفظ عليها وتحرير محضر لصاحب المخزن وإحالته إلى النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

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