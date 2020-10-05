ثبوت سلبية نتائج تحليل كورونا لـ مايك بنس وزوجته

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين ثبت سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لهما مرة أخرى.ونقلت الشبكة الإخبارية ذلك عن مسئول بالإدارة الأمريكية، رفضت الإفصاح عن هويته.كان المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي قد قال، الجمعة الماضية: إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إصابته بالفيروس.