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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أهلًا مدارس» في حدائق أكتوبر يحقق 100% مبيعات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:10 م
أهلا مدارس
أهلا مدارس
صلاح عامر
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بدأ معرض "أهلا مدارس" في حدائق أكتوبر لأول مرة في منطقة الزهور سيتي بمبادرة شبابية من أهالي الحدائق وتحت إشراف وتنفيذ محمد إبراهيم صاحب المبادرة استعدادًا لاستقبال موسم المدارس والتخفيضات تصل إلى نسبة 40% وبسعر الجملة والتكلفة الحقيقية.

وأكد محمد إبراهيم صاحب مبادرة معرض اهلا مدارس في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا هو المعرض الأول لـ أهلا مدارس لتلبية احتياجات المواطنين وأولياء الأمور ورفع كاهل الغلاء عنهم ومراعاة للبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت من تجميع مبلغ مالي بين أهالي مدينة حدائق أكتوبر لعمل هذا المعرض بالمجهودات الفردية وشراء هذه المستلزمات بأسعار التكلفة الحقيقية وبأسعار أقل من المصنع وبيعها بأسعار الجملة وتخفيضات كبيرة جدا.

وأضاف أن مجموعة الشباب من الزهور سيتي والصفوة بحدائق اكتوبر شاركوا في هذه المبادرة ومنهم المهندس رمضان السيد ومعاذ محمود وعبد الرحمن مشاضي وأبوهادي وهاني نعيم وبموافقة جهاز حدائق أكتوبر.

وقال إن المبيعات بنسبة 100% بسبب التخفيضات والأسعار والجودة والمواصفات والإقبال الكبير من الناس لدرجة نفاد الكميات في اليوم ويستمر المعرض لمدة ١٠ أيام.

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