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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء اللقاء الأسبوعي للأنبا مكاريوس بالفكرية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:48 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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بدأ الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، طقس صلاة العشية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفكرية- المنيا.

شارك بحضور الصلاة عدد من مجمع كهنة إيبارشية المنيا، بالإضافة لحضور عدد من الشمامسة والخدام وشعب المنطقة.

ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس كلمة روحية عقب صلاة العشية مباشرةً على الشعب الحضور.

يذكر أن الأنبا مكاريوس يعقد لقاءين أسبوعيًا لشعب إيبارشية أبوقرقاص يلقي خلالها عظة روحية، ويتفقد مرضى المنطقة.

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