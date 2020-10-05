بدء اللقاء الأسبوعي للأنبا مكاريوس بالفكرية

بدأ الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، طقس صلاة العشية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفكرية- المنيا.شارك بحضور الصلاة عدد من مجمع كهنة إيبارشية المنيا، بالإضافة لحضور عدد من الشمامسة والخدام وشعب المنطقة.ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس كلمة روحية عقب صلاة العشية مباشرةً على الشعب الحضور.يذكر أن الأنبا مكاريوس يعقد لقاءين أسبوعيًا لشعب إيبارشية أبوقرقاص يلقي خلالها عظة روحية، ويتفقد مرضى المنطقة.