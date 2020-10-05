ترامب يحذر الأمريكيين من التصويت لبايدن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مواطنيه من أن يصوتوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال ترامب: "لو أردتم زيادة ضخمة في الضرائب، الأكبر في تاريخ بلادنا، زيادة ستوقف الاقتصاد وتقلص الوظائف، صوتوا للمرشح الديمقراطي"​​​.وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.وعلى صعيد آخر قال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، إن الفريق الطبي للرئيس ترامب سيقيم ما إذا كان بإمكانه مغادرة المستشفى حاليا، بعد إصابته بكورونا، منوها بأنه متفائل بخروج ترامب من المستشفى.وأضاف ميدوز، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه تحدث مع ترامب صباح اليوم الإثنين، ويبدو أن حالته تحسنت الليلة الماضية، وقال إن الأطباء سيتشاورون مع ترامب اليوم وإن القرار بشأن خروجه من المستشفى سيكون في وقت لاحق.