إيرلندا الشمالية: تسجيل 616 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلن مسئولو الصحة في إيرلندا الشمالية، الإثنين، تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.وأفاد موقع "آيريش إكزامنر" الإيرلندي بأن إجمالي عدد إصابات فيروس "كورونا" في أيرلندا الشمالية بلغ 14960 حالة، مُضيفًا أن حصيلة الوفيات متوقفة عند 584 حالة.كان وزير الصحة الإيرلندي روبن سوان أكد، أمس الأحد، أنه لن يتردد في فرض مزيد من القيود في الشمال إذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع، مُشيرًا إلى أن هناك إجراءات جديدة ما زالت قيد النظر.وأضاف: "ما زلت أدرك جيدًا العواقب السلبية لهذا الوباء على المجتمع والاقتصاد، فلا أريد العودة إلى الإغلاق طويل الأجل أو إغلاق إلى أجل غير مسمى".