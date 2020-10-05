إحالة 2 للمحاكمة بتهمة حيازة 580 قرص مخدر بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة وترويج أقراص مخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين أثناء تفقد الحالة الأمنية بالشارع، واشتبهت قوات قسم شرطة المرج في شخصين وباستيقافهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 580 قرصا من مخدر الترامادول وهاتفي محمول ومبالغ مالية وبسؤالهم، أقرا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي.