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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يهنئ المحافظ بذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:57 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن العاملين بالمنظومة التعليمية بمطروح تحني الجباه إجلالًا وإكبارًا لشهداء رجال القوات المسلحة الذي كان انتصارهم في السادس من أكتوبر انتصارًا للشرف والكرامة والثقة بالله والنفس.

وأكد وكيل تعليم مطروح لـ"الدستور"، أنه هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كونه أحد أهم أفراد القوات المسلحة في الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن شعب مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر.

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