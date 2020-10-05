وكيل «تعليم مطروح» يهنئ المحافظ بذكرى انتصارات أكتوبر

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن العاملين بالمنظومة التعليمية بمطروح تحني الجباه إجلالًا وإكبارًا لشهداء رجال القوات المسلحة الذي كان انتصارهم في السادس من أكتوبر انتصارًا للشرف والكرامة والثقة بالله والنفس.وأكد وكيل تعليم مطروح لـ"الدستور"، أنه هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كونه أحد أهم أفراد القوات المسلحة في الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن شعب مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر.