«لايف ستايلز ستوديوز» تطرح فيديو كليب «عشانِك يامصر»

أصدرت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» فيديو كليب «عشانك يا مصر» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».يأتي هذا العمل تزامنًا مع احتفالات ٦ أكتوبر حيث تعاونت الشركة مع المؤلف وليد دسوقي لإنتاج أغنية تشيد بهذه المناسبة الوطنية.الأغنية من كلمات وليد دسوقي، وألحان خالد الجندي وتوزيع موسيقي ياسر ماجد.أما الفيديو كليب فهو من توقيع المخرج أحمد غنيم.وستبث الأغنية والفيديو كليب بالتوازي على أثير الإذاعات المصرية والعديد من القنوات العربية والمنصات الرقمية.يقدم الأغنية كورال مجوعة أبناء مصر المؤلف من أحمد عفت وأسامة الخولي ووليد حيدر وسماح عبدالله ومها أحمد، وتحمل كلمات الأغنية الكثير من الفخر والحب لأم الدنيا مصر التي تمتلك حصة مميزة في الخطة الإنتاجية لشركة «لايف ستايلز ستوديوز».كلمات الأغنية:عشانك يا مصرأخطي أي مستحيلأضحي بكل عمري ليكِولا أوفي الجميلهنكمل حلمناوهنبني أرضنالازم هنوصل حتى لو كان المشوار طويلاحنا ولادك يا مصرمقدمين روحنا فداكيهتلاقي جيش وشرطةرجالة وقفين معاكِيلا تعالوا نبني كلنا ونكون سواالصحرة تبقى خضرا لما يزيد خيرك يا نيليا مصر ياما جات عليكِ حروبفيها انتصرنارجعنا سينا ف أرضنالما واجهنا وعبرناكل الأيام الصعبة هاتعديوهيجي خيروهنحكي لولادنا تاريخنا إلى مالوش مثيل