مروة عيد: لم أتوقع الضجة حول مشهد الخيانة في حكاية «ضي القمر»

عبّرت الفنان مروة عيد، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "إلا أنا"، حكاية "ضي القمر"، والذي تقوم ببطولته الفنانة كندة علوش، ويعرض حاليًا على شاشة قناة "دي إم سي" بشكل يومي.وقالت مروة عيد في تصريحات لـ"الدستور"، إنها لم تتوقع النجاح الذي حققته من خلال العمل، وخاصة مشهد معرفتها بخيانة زوجها مع صديقتها، مشيرة إلى أن الأحداث المقبلة من العمل سوف تكشف عن مفاجآت كبيرة جدًا.وأشارت "مروة" إلى أن الفضل يرجع إلى المؤلفة عبير سليمان التي كتبت العمل بشكل احترافي ومجتمعي يمس المرأة جدًا، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد حسن الذي عملت معه من قبل.يذكر أن حكاية "ضي القمر"، يشارك في بطولتها كل من محمد علاء ومحمد عمروسي، وياسمين وافي، وأحمد عبدالله محمود ومحمد شاهين، وآخرون.