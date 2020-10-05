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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في يومه الخامس.. «الدستور» في جولة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:40 م
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
هبه عويضه
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توافدت الأسر المصرية والشباب، على معرض الإسكندرية للكتاب، في أرض كوتة بمنطقة الأزاريطة، في يومه الخامس.

حيث شهد المعرض إقبالا ملحوظًا، في منذ فتح أبوابه أمام الزوار في العاشرة صباح اليوم الاثنين، وسط إجراءات وقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتتخذ الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، كل الإجراءات الوقائية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، ويتم قياس الحرارة، والتعقيم، كما يتم دخول الزائرين من خلال استلام كارت الزيارة، لتطبيق نسبة حضور الـ50%.

تجولت «الدستور» داخل المعرض، حيث شهد أجنحة وزارة الثقافة إقبالًا كثيفًا من الجمهور، والتي عرضت في اجنحتها كتبًا متنوعة تبدأ من جنيه واحد.

وقال المسئول عن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الجناح شهد إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول من المعرض محققًا مبيعات متميزة برغم جائحة كورونا، وذلك يرجع لكونه أول معرض بعد توقف دام عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الجمهور من جميع الفئات العمرية.

وعرضت دور النشر المختلفة الكتب بخصومات تبدأ من 25٪ وحتى 50٪، كما ضم المعرض ركن خاص بكتب الأطفال والوسائل التعليمية الخاصة بهم والتي كان لديها صدى كبير.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من 11 صباحا إلى 10 مساء عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا، والذي يمتد في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الحالي، بمشاركة 95 دار نشر إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة دار المعارف، ومؤسسة الأهرام.

ويضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة، كما يضم عددا من المؤلفات فى مختلف المجالات.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوان من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
في يومه الخامس.. «الدستور» في جولة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
في يومه الخامس.. «الدستور» في جولة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
في يومه الخامس.. «الدستور» في جولة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
في يومه الخامس.. «الدستور» في جولة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

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