إدارة «كاراباخ» تعلن انسحابات تكتيكية للقوات الأرمنية

أعلنت إدارة جمهورية ناجورني قره باج غير المعترف بها، أن قواتها تنفذ "انسحابات تكتيكية" في بعض جواب خط التماس مع الجيش الأذربيجاني.وقال المتحدث الإعلامي برئاسة جمهورية ناجورني قره باج، فاجرام بوجوسيان: "انطلاقا من دوافع تكتيكية سحب جيش الدفاع قواته في بعض جوانب خط التماس لتفادي سقوط مزيد من الضحايا وإلحاق خسائر أكبر بالعدو".وصرح جوسيان بأنه تم "تحقيق إنجازات ملموسة في كلا الاتجاهين"، معتبرا أن قيادة قوات جمهورية ناغورني قره باج "تواصل خوض الأعمال القتالية بصورة مهنية"، وأضاف: "القرار تم حسمه، إننا لن نتوقف".وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن الأوضاع في بعض المناطق "صعبة جدا" بالنسبة للقوات الأرمنية في منطقة القتال، ودعا كل العسكريين الأرمن الذين أنهوا الخدمة العسكرية في العام الماضي إلى الانضمام لصفوف "جيش الدفاع عن ناجورني قره باج".