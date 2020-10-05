«البحوث الإسلامية» يتابع الاختبارات التحريرية لمبعوثي الأزهر

تابع الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اختبارات الابتعاث الخارجي في يومها الثاني، وذلك بمقر كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة بالدراسة، حيث شهد اليوم عقد اختبارات مدرسي العلوم العربية، إضافة إلى مدرسي الرياضيات.وخلال جولته داخل اللجان شدد الأمين العام على ضبط الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبارات بما يضمن أن تسفر الاختبارات عن اختيار الأكفأ علميًا من بين المتقدمين.وتستمر الاختبارات على مدار اليومين المقبلين لبقية المتقدمين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تم تقليل العدد في اللجان مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.