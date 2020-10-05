«البحوث الإسلامية» يتابع الاختبارات التحريرية لمبعوثي الأزهر
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:38 م
أميرة العنانيطباعة
تابع الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اختبارات الابتعاث الخارجي في يومها الثاني، وذلك بمقر كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة بالدراسة، حيث شهد اليوم عقد اختبارات مدرسي العلوم العربية، إضافة إلى مدرسي الرياضيات.
وخلال جولته داخل اللجان شدد الأمين العام على ضبط الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبارات بما يضمن أن تسفر الاختبارات عن اختيار الأكفأ علميًا من بين المتقدمين.
وتستمر الاختبارات على مدار اليومين المقبلين لبقية المتقدمين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تم تقليل العدد في اللجان مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.
وخلال جولته داخل اللجان شدد الأمين العام على ضبط الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبارات بما يضمن أن تسفر الاختبارات عن اختيار الأكفأ علميًا من بين المتقدمين.
وتستمر الاختبارات على مدار اليومين المقبلين لبقية المتقدمين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تم تقليل العدد في اللجان مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.