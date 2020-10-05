محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالمتابعة الدقيقة لملفات التصالح

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتسليم نموذج "3" لرؤساء القرى وتشكيل فرق عمل بجميع المراكز لإعداد كشوف بالمواطنين مقدمي طلبات التصالح، حيث سيقوم رؤساء القرى بتسليم نموذج 3 للمواطنين في قراهم، للتخفيف عن المواطنين، ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضًا بها المستندات التي قدمها المواطن.جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.وشدد المحافظ على قبول أي طلب للتصالح من المواطنين، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح.كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمل في المراكز التكنولوجية، وجميع ملفات التصالح، للتأكد من التزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح لتنفيذ كل القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، وإزالة كل العراقيل التي قد تعيق العمل.فيما شدد نائب المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغير مكاني، مشيرًا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كل الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين. ووجه رؤساء المراكز والمدن بتوجيه فني المتغيرات والتنظيم برفع البصمة الإحداثية لجميع رخص المباني، تمهيدًا لعمل قاعدة بيانات لجميع المباني.