محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.جاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".وأضاف "الأنصاري": "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".كما بعث الأنصاري برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".وأضاف: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".كما وضع محافظ الفيوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان السواقي، تزامنًا مع الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك غدًا الثلاثاء.وأشاد المحافظ بدور قواتنا المسلحة فى تحرير كامل الأراضى المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد متوجها بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.