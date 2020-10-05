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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسعد عمران: مبادرة «الحرفي المصري» تحقق استراتيجية الدولة 2030

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:44 م
مسعد عمران رئيس
مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية
دعاء أبو العزم
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كشف مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن أن مبادرة الحرفي المصري تهدف إلى دعم الحرف اليدوية التي تحمل الهوية المصرية وتحكي عن الحضارات والثقافات العربية، لذلك تم الإعلان عن إطلاق مبادرة تجمع الأيادي الموهوبة التي تعمل على ابتكار وتطوير الأعمال التراثية.

وشدد عمران على أن الغرفة تقوم بتسويق هذه الأعمال في الخارج بهدف خلق عائد مادي يساعد على توسيع دورة إنتاج هذه الأيدي، ويساعدهم على تعليم المزيد من الشباب والسيدات للعمل في هذا المجال كي لا يندثر، مضيفًا أن الهوية المصرية والعربية هي الدافع لمساعدة هؤلاء الحرفيين في التغلب على صعوبات المهنة، وحيث إن المبادرة مدعومة من شركة بوابة الشرق للتجارة الإلكترونية، والتي يتمثل هدفها الأول في خلق فرص تسويقية لدعم الأعمال اليدوية، وتسهم المبادرة في حل أزمة البطالة وعودة الحرف اليدوية لإحياء التراث المصري، وتحقيق أحلام الحرفيين المصريين من خلال الارتقاء بالمعيشة، وإبراز المواهب الحرفية للمنتجين والمصممين والمبدعين في مجال إنتاج جميع الحرف اليدوية التي تعبر عن تراث مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن دعم الحرف اليدوية إعادة دخولها للسوق يسهم في تحقيقها نجاحًا باهرًا فى الأسواق العالمية، كما حقق في الأسواق المحلية والمعارض في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعم استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تشمل دعم وتطوير الحرف التراثية وتمكين الصناعات، بالإضافة إلى أنها تسير في تنفيذ رؤية غرفة صناعة الحرف اليدوية للنهوض بالصناعة وتطوير جميع المناطق والتجمعات الصناعية للحرف اليدوية.

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