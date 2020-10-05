محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الرئيس بتنمية المحافظة وتيسير سبل الحياة لأبنائها

التقى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الاثنين، عددًا من رموز وعواقل مشايخ سيناء والأهالي، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وقال شوشة: "إننا جميعًا على أرض سيناء فى مهمة مقدسة"، مشيرًا إلى أن أهالى سيناء قدموا الكثير فى دعم القوات المسلحة وبذل الأجداد والآباء جهودهم ودماءهم فى سبيل الوطن والحفاظ على الأرض المقدسة.وقال المحافظ: "كل بيت فى مصر قدم الشهداء فى مختلف الحروب التى دارت على أرض سيناء منذ عام 1948 حتى 1973"، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بمبدأ: يد تبنى ويد تحمل السلاح.. فلا زالت تحارب الإرهاب للقضاء عليه، ومع ذلك تسير جميع مشروعات التنمية وفقًا للخطط المعدة لها.. منوهًا إلى افتتاح العديد من المشروعات التنموية ومرافق الخدمات خلال احتفالنا بهذه المناسبة، وأنه يتم التركيز على التنمية المجتمعية ومرافق الخدمات التى تهم المواطنين.وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه كل مطالب أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، معلنًا اهتمام الرئيس وكل المسئولين فى الدولة بتنمية شمال سيناء وتيسير سبل الحياة لأبنائها.وأشار "شوشة" إلى لقائه الأخير مع السيد الرئيس بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والزراعة والموارد المائية والرى ورئيس الهيئة الهندسية بخصوص بحث مجالات التنمية فى كل المجالات على أرض المحافظة.