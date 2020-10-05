العنانى يبحث سبل تعزيز التعاون السياحى مع سفير الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار Christian Berger، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والذي حرص أن تكون زيارته إلى الوزير من أول لقاءاته الرسمية فور استلامه مهام منصبه كسفير للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.خلال اللقاء، تم بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.من ناحيته، رحّب الدكتور خالد العناني، بسفير الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدًا من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في كل المجالات، خاصة في مجال العمل السياحي والأثري.وتقدم Christian Berger بالشكر للدكتور خالد العناني على الزيارة التي نظمتها الوزارة لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي، معربًا عن سعادته بالرحلة التي استمتع خلالها بالطبيعة الجميلة والشواطئ الخلاّبة والجو المشمس والدّافئ لمدينة شرم الشيخ.كما أشار إلى حرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة، لافتًا إلى أنه كان يأمل حضور الاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة السبت الماضي، بمنطقة آثار سقارة، لكن حالت ارتباطاته دون حضور الحدث العظيم، مهنئًا الوزير باكتشاف 59 تابوتًا خشبيًا مغلقًا مازالت تحتفظ بألوانها.